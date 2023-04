I rapporti tra la città e le università Confronto tra i candidati e i rettori

Le università e la città, un rapporto che deve continuare a rappresentare la ricchezza culturale e accademica di Siena è che è sempre più minacciato dal calo demografico nazionale. È questo il tema del confronto organizzato da La Nazione fra i candidati a sindaco che andrà in scena venerdì 28 aprile alle 17,30 nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri, un’occasione per Alessandro Bisogni, Elena Boldrini, Roberto Bozzi, Massimo Castagnini, Nicoletta Fabio, Anna Ferretti, Emanuele Montomoli e Fabio Pacciani di illustrare la propria idea del diritto allo studio a Siena. Ma anche per i tre relatori, i due Rettori Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari e il Presidente dell’Azienda DSU Toscana, Marco Del Medico, di presentare ai candidati i temi caldi del mondo dell’istruzione universitaria cittadina e chiedere risposte a bisogni, problematiche, necessità.

Il confronto, moderato dal capo redattore de La Nazione Pino Di Blasio e che vedrà ogni candidato rispondere in due minuti alla stessa domanda, vuole mettere sotto i riflettori uno dei temi chiave della campagna elettorale, in seguito all’allarme lanciato da tutti i rettori italiani sulle possibili chiusure di numerosi atenei causa costante diminuzione delle immatricolazioni e calo demografico. Un tema che può diventare pressante anche a Siena, con le due Università che rappresentano una ricchezza inestimabile per la città, così come pressanti sono già le questioni del diritto allo studio, delle mense universitarie, delle residenze e dei relativi posti letto, degli affitti sempre più costosi mentre diminuisce l’offerta di case per studenti.

Un rapporto, quello tra Siena e Università, da salvaguardare e ripensare, che possa proseguire la storica tradizione accademica senese e continuare a portare nuova linfa alla città.