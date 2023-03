I ragazzi e il ’loro carcere’

La visione della serie tv Mare fuori ci ha spinto, come adolescenti, a porci alcune domande sulla presenza dei penitenziari in Italia e sulla loro funzione sociale. il carcere, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione, ha lo scopo di rieducare il condannato, non quello di punirlo. Il detenuto all’interno del carcere dovrebbe essere inserito in un percorso di riabilitazione che lo faccia poi diventare una persona migliore, consapevole del reato commesso, in modo da potersi reinserire nella società. Abbiamo compreso gli sforzi degli educatori nel prospettare ai giovani detenuti possibili vie d’uscita, legali e libere. Ma nella vita reale cosa ne pensano i giovani di Castelnuovo di questa tematica? Che funzione credi debbano avere le case di reclusione

Sicuramente dovrebbero aiutare il detenuto a migliorarsi, a capire la differenza tra il giusto e lo sbagliato.

Cosa pensi svolgano i detenuti in carcere?

Secondo me sono obbligati a svolgere mansioni faticose e ripetitive.

Conoscevi la realtà carceraria minorile prima di vedere mare fuori?

Si, ma non ho mai approfondito l’argomento.