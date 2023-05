I raffronti Obiettivo affluenza

Piccola bussola per orientarsi nella valutazione dell’affluenza, soprattutto in questa prima fase del voto. Chiarendo intanto che i raffronti con cinque anni fa oggi non avranno significato, perché si votò in una sola giornata. Nel 2018 al primo turno votarono 27.356 senesi, pari al 63,08 per cento, al ballottaggio si scese a 24.369, il 56,20 per cento, con l’elezione di De Mossi che fu decisa da 378 voti.

Nel 2013, confronto tra Bruno Valentini ed Eugenio Neri, si votò invece su due giorni, con una leggera modifica rispetto a oggi: la domenica si chiudeva alle 22, stasera i seggi concluderanno il loro lavoro alle 23.

Alle 12 della domenica aveva votato l’11,65 per cento, alle 19 il 32,02 per cento, alle 22 il 40,49 per cento, per concludere poi con il 54,98 per cento e un drastico calo rispetto al 68,40 per cento del primo turno, quasi seimila elettori in meno. Valentini vinse per 930 voti.

Quanti senesi voteranno oggi? Facile prevedere che ci sarà una riduzione della partecipazione rispetto al primo turno, per coloro che non si ritrovano in alcuna delle due opzioni in campo. Si parte dalla necessità di confermare i 16.022 voti del primo turno (Fabio 8.249, Ferretti 7.773), per cercare di allargare il più possibile il consenso conquistando chi al primo turno aveva scelto uno degli altri candidati o magari era rimasto a casa.