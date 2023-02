I progetti scendono in piazza: mesi di lavoro per realizzare idee, pochi giorni per avere un premio

Durante l’anno, in attesa del Carnevale, i Cantieri realizzano il loro carro, scegliendo di rappresentare in modo allegorico un tema preciso. Si lavora in segreto all’interno di uno stesso edificio, a volte anche di notte. Non ci sono compensi, perché la gioia di scoprirsi artisti è sufficiente.

I carri sono enormi, ma al loro interno vuoti. Per farli si parte da un telaio in ferro su cui si modella una forma d’argilla per poi colarci il gesso e ottenere lo stampo su cui applicare la cartapesta, prodotta in modo naturale con carta, acqua e farina.

La pittura viene data con pennello, spray o aerografo, in base al gusto dei pittori. Poi ci sono motori e impianti per la musica e i movimenti.

Davanti al carro, per le vie cittadine, sfila la mascherata, danzando con abiti colorati che richiamano quelli del carro e ne completano il senso.

Nel corso del Carnevale, una giuria composta da un giornalista, un critico d’arte, un pittore, uno scultore e uno scenografo, valuta i carri, stilando una classifica con punteggi e motivazioni. Anche la mascherata più bella riceve un premio.

Finita la festa, i carri sfileranno di nuovo in estate, per poi essere smontati e spesso venduti ad altri Carnevali.