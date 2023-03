I progetti più ambiziosi e innovativi: una ciclabile E una scala mobile che colleghi centro-Fortezza

Abbiamo pensato che a Radicofani sarebbe utile avere dei percorsi da fare a piedi in sicurezza. Una scala mobile che colleghi il bosco della Ripa alla Fortezza e una ciclabile. La scala mobile sarebbe utile soprattutto per il futuro di Radicofani anche se, per realizzarla, occorrerebbe tagliare alcuni alberi. Ecco i motivi per cui la scala mobile che collega la fortezza al bosco sarebbe utile: aumenterebbe il flusso dei turisti in Fortezza.

Dato che Radicofani si sviluppa in salita, questa eviterebbe di fare a piedi una strada ripida e sarebbe meno stancante per tutti arrivare in Fortezza.

Aumenterebbe il numero dei clienti che potrebbero usufruire dei servizi del Ristoro.

Oltre alla scala mobile, pensiamo che sarebbe utile anche una ciclabile che percorra tutto il paese e lo colleghi a Contignano. Così crediamo che si limiterebbe l’uso di mezzi inquinanti, come le automobili e i motorini, evitando consumi inutili di benzina. Inoltre, si eviterebbero anche possibili incidenti perché le biciclette non andrebbero più in strada.

Pensiamo che l’idea di potenziare le ciclabili rappresenti in generale anche un mezzo per combattere l’inquinamento e che stimolerebbe tante persone a fare più attività fisica.