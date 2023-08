I progetti e le speranze degli altri La doccia gelata che arriva dal Tar

di Eleonora Rosi

Sono sei i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse nei confronti dell’acquisizione dell’Acr Siena. Nel pomeriggio di ieri si sono avvicendati al tavolo con l’amministrazione comunale, al fine di capire chi fosse il più adatto a rilevare la società. La vincitrice del ’concorso-talent’ in Comune è stata la società fondata da Simone Giacomini, Atlas Consulting.

Il primo a uscire dalle consultazioni con il sindaco Fabio, il vicesindaco Capitani e l’assessore allo sport Lorè, è stato Gianni Mantelli, vicepresidente esecutivo del gruppo Anastasio. Che ha raccontato, con una chiara visione, quello che per lui sarebbe diventata l’Acr Siena: "Noi abbiamo messo al centro del nostro interesse il progetto sportivo, come ho ribadito al sindaco. Stiamo vivendo una lunga stagione di calcio malato. Siamo qui non perché abbiamo degli interessi particolari a Siena, ma perché vogliamo recuperare un rapporto con la città – ha detto Mantelli -. Basti pensare che, se prendessimo la società, lasceremmo il 10% a persone o aziende senesi che vogliono entrare nel progetto sportivo".

Tutt’altra impressione aveva dato Franco Fedeli, che già nel 2020 aveva dimostrato interesse verso la Robur. Ieri pomeriggio, dopo le consultazioni, si era mostrato piuttosto amareggiato: "Ero più fiducioso rispetto a tre anni fa, ma solo perché non sapevo dell’assenza dello stadio, altrimenti non sarei neanche venuto" ha ammesso Fedeli. L’ultimo acquirente interessato alla Robur ad aver varcato il portone di Palazzo Pubblico è stato Giorgio Socciarello, del Gruppo Mancini. Che aveva lasciato intuire di essere determinato a far rinascere il Siena a qualsiasi costo. "Ho trovato l’amministrazione interessata a un progetto diverso di calcio, per far rinascere il Siena veramente – ha detto Socciarello -. Abbiamo già un organigramma pronto: se prendiamo la società, domani (oggi) partiamo con gli allenamenti". Il rappresentante del gruppo Mancini si era anche espresso sulla delibera del Tar del Lazio, arrivata proprio durante le consultazioni: "La sentenza preoccupa, non c’è una grande certezza ma l’amministrazione, convocando gli interessati ha dato l’idea che ci sia la volontà" aveva concluso Mancini.