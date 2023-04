I profughi ucraini lasciano Colle Saranno riuniti tutti a Siena

Era il marzo dello scorso anno quando nella comunità di Colle venivano accolti numerosi ucraini in fuga dalla guerra. Dopo questo periodo, però, sta cambiando un po’ la tipologia di organizzazione. A far chiarezza sul futuro degli ucraini colligiani è Valentina Carloni, presidente della Fondazione Opera Diocesana per la Carità, di fatto un’organizzazione che è il braccio operativo della Caritas. "Ad un anno dalla loro permanenza – afferma Carloni – abbiamo deciso di incontrarli e abbiamo optato per organizzare un colloquio con ciascuno di loro. Una scelta fatta per capire quali erano e sono i loro desideri a distanza di un anno. Un percorso che abbiamo deciso di intraprendere perché lo Stato italiano ha prorogato fino alla fine dell’anno l’emergenza per la guerra in Ucraina". E ancora: "Il desiderio, espresso da alcuni di loro è di ritornare in Ucraina. Dobbiamo dire che un buon numero di persone ha già realizzato il sogno di ritornare nella propria casa e nel proprio Paese. Gli ultimi di coloro che erano alloggiati in San Francesco sono partiti il primo di aprile per ritornare in Ucraina. A oggi, comunque, a Colle ci sono circa 15 persone".

"Coloro che ancora non sono partiti per l’Ucraina si trovano in San Francesco a Colle – continua Carloni – come del resto anche a Siena. Nel centro senese ne abbiamo accolti in molti, ma ne sono andati svariati. Deve anche essere considerato che in questo momento ci sono anche molti bambini che stanno andando a scuola. Abbiamo, comunque, intenzione di continuare l’accoglienza però riunendo tutti in un unico centro, ma questo dopo che sarà finita la scuola e dopo che gli ultimi soggetti avranno deciso di ritornare in Ucraina". L’aspetto che deve, però, essere sottolineato è la grande capacità di accoglienza della comunità colligiana che fin da subito ha deciso di stringersi intorno agli ucraini che per più di un anno hanno soggiornato in quel di Colle.

"Si sposteranno, quindi, tutti a Siena – conclude Carloni – abbiamo pensato a Siena anche perché alcune delle donne che sono a Colle stanno facendo dei corsi da chef nel capoluogo di provincia, quindi, è più strategica come localizzazione. Si trasferiranno nell’ex seminario senese di Montarioso, sostanzialmente da due centri accoglienza ne verrà creato solo uno, data la riduzione di ospiti. Questo – è la conclusione – per una migliore gestione anche sotto un profilo economico. Si tratta di un’operazione che dobbiamo concludere prima dell’inverno. Vorrei sottolineare, però, che non c’è nessuna chiusura e nessuno vuole mandare via nessuno".

Lodovico Andreucci