I professionisti delle tecnologie della vita. Cinque nuovi corsi in area biotecnologica

È ancora tempo di iscrizioni per la Fondazione VITA - ITS nuove tecnologie della Vita, che quest’anno ha arricchito il suo percorso didattico con ben 5 nuovi corsi dedicati alla formazione di figure professionali altamente specializzate negli ambiti farmaceutico, delle biotecnologie industriali e ambientali e della produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici e biomedicali. Le iscrizioni per i corsi sono aperte per tutto il mese di novembre, ed è possibile iscriversi direttamente online sul sito della Fondazione Vita. Per presentare la nuova offerta formativa, appuntamento martedì 21 novembre con l’open day a Firenze al Centro servizi e formazione presso Asp Montedomini del Fuligno, dalle 15. I corsi ITS in partenza per l’anno accademico 2023-2024 sono Bioqualtech23, per formare tecnici per sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica; Biomedtech23, per tecnico per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi; Profarmabio23, per ricerca e sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica; Probito23, per le produzioni biotecnologiche industriali, e Biochimlab23, per processi biotecnologici, chimici e sostenibilità ambientale.