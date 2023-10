I prodotti del territorio trovano casa a Abbadia S. Salvatore: progetto di rigenerazione urbana

Il recupero della storica Galleria 7 della miniera di mercurio di Abbadia San Salvatore al centro di un progetto di rigenerazione urbana che vede capofila la Pro-Loco del centro amiatino. Sottoscritta l’intesa che vede coinvolti, oltre alla Pro Loco, il comune di Abbadia San Salvatore, l’Unione dei Comuni, il Parco Museo Minerario, le associazioni di nicchia che operano nel settore del cibo. Un progetto che prevede investimenti per circa 250mila euro derivanti da finanziamenti europei.

È il recupero della galleria della miniera (nel progetto sono previsti anche altri interventi che interessano aree ubicate nel sito minerario) l’aspetto forte dell’iniziativa. Là dove si è estratto tanto cinabro, presto ci saranno pregiate bottiglie di vino, di spumante, di formaggi della zona. Una sorta di cantina naturale visto che nei 250 metri della galleria la temperatura è costante (1213 gradi in tutte le stagioni dell’anno) c’è anche il giusto tasso di umidità. I permessi per recuperare questo tratto della miniera sono già stati concessi. Per il momento l’accesso sarà consentito solo agli operatori.

In futuro si pensa di sostituire la galleria virtuale, quella creata in superficie, con quella vera. Magari per aprirla ai visitatori del Parco che potrebbero compiere una passeggiata (ma nella galleria larga oltre due metri c’è sempre il binario per il trenino) dal Parco Museo Minerario fino al Pozzo Garibaldi dove c’è l’uscita. Con la sottoscrizione tra le parti della convenzione prende il via la procedura, quella che dovrà portare i finanziamenti per avviare la realizzazione del progetto.