I piani di Tittia non cambiano "So che tutti si aspettano da me un solo risultato: la vittoria"

di Laura Valdesi

SIENA

Tittia oggi al Ceppo porta Viso d’angelo e Abbasantesa: potrebbero entrare tutti e due nel lotto?

"Viso d’angelo penso che sia una garanzia e in qualsiasi tipo di lotto che verrà fuori ci sarà, ha dimostrato di avere le attitudini. Un cavallo importante".

Che Tittia potrebbe montare?

"Dipende dal lotto".

E Abbasantesa?

"La voglio vedere prima la notte e per le batterie della Tratta però ha fatto le cose giuste in provincia. Deve dimostrare il 27 e il 29".

Ad ora non sembra esserci fra i dirigenti una scelta univoca sul lotto, relativamente alle punte Tale e quale e Violenta da Clodia.

"Sai, io sto in seconda fila. Devono essere i capitani a decidere cosa fare. Se stanno bene io sono per le punte dentro, più esperti ci sono e meglio è. Però l’ultima parola spetta a loro, ognuno deve fare le sue strategie".

Tittia monterebbe un debuttante?

"O mi ruba il cuore il 27 o il 29 oppure preferisco un esperto e già conosciuto".

Un mese dopo l’estrazione a sorte quanto è cambiata la tua strategia di Palio?

"Per niente, non è cambiata dall’inverno. L’estrazione non ha inciso nell’impostazione che ho dato al Palio dal 18 agosto scorso".

Scompiglio in queste settimane ha continuato, com’è normale che sia, ad aprirsi strade. Se montasse nell’Aquila, nella Giraffa, nella Selva... magari nel Drago...

"Va bene, è un fantino del mio livello. Se lui chiama penso che nessuna Contrada gli possa dire no".

Tittia potrebbe indossare anche un giubbetto che ha la rivale in Piazza?

"Ci sono rapporti che vengono da lontano se c’è la situazione certo che sì".

Cosa sogna la notte Tittia?

"Negli ultimi anni il mio modo di lavorare fa sì che arrivi bellino stanco la sera. Dal sonno che ho non riesco a sognare".

Cosa dice tuo figlio Mattia? Come ti incita?

"Come al solito di tutti i colori. ’Non è detto che vinci’. E ancora: ’Vedrai che ti battono’. Mi vuole sempre attento e al pezzo".

Dove guarderai fisicamente l’assegnazione? Con chi starai?

"A casa con Ilaria, nel salone. Non voglio nessun altro, serve concentrazione. E naturalmente tanta fortuna".

Hai incontrato per caso il pittore del Drappellone Roberto Di Jullo?

"No, non è capitato".

Cosa chiedi ai capitani che ti sono vicini?

"Non posso domandare grosse cose. Sono tutti perfetti, conoscono bene Giovanni, non mi fanno pressioni, posso svolgere il lavoro sereno. Poi è chiaro che più di uno ci spera che il 29 ci s’incontri ma nel mondo giusto, senza presisoni. Per fare scelte lucide"

Scangeo, scherzando, ha detto che sperava in un Tittia meno in forte rispetto all’anno scorso così gli altri avrebbero avuto più spazio. Invece sei sempre in forma.

"Guarda i ragazzi sono dei fenomeni in tutto e per tutto. LI vedo montare la mattina, non ho niente di più, siamo tutti sullo stesso livello. E’ una che ruota che gira, capiterà anche a loro, dovranno essere pronti a salire sul treno giusto. Però, sia chiaro, non mollo di un millimetro".

Che Palio sarà questo per Tittia?

"Importante. Più vinci e più hai gli occhi addosso. Aver messo il sigillo sugli ultimi quattro fa sì che la gente ora si aspetta da me un solo risultato. E questa sensazione la sento addosso. C’è un po’ di pressione, anche se nessuno te la mette, perché consapevole che si attendono il massimo. Ho lavorato più di prima, senza mai fermarmi: pronto a qualsiasi cosa".

Confessa una pazzia o un azzardo fatto in questi giorni.

"Li faccio sempre mentre mi alleno. Siamo portati ad esagerare, è nel gioco. Più ci si avvicina alla meta più azzardo. Tutti i santi giorni".