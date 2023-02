I pezzi unici di Balducci presentati a Francoforte

La Duccio di Segna, cristalleria storica colligiana dal 1984 ha presentato in anteprima, alla Fiera Ambiente di Francoforte, due pezzi unici ideati da Maurizio Balducci (nella foto): ‘Luna per te’ e ‘Ti regalo il sole’. Si tratta di due opere che intendono significare una manifestazione di affetto nei confronti di persone speciali celebrando l’amore e l’unicità. La fiera Ambiente Frankfurt è uno dei centri europei più importanti per coloro che si occupano di estetica, design ed arte. Maurizio Balducci è un artista concettuale, contemporaneo. Lavora molteplici materiali con varie tecniche che gli permettono di realizzare sia grandi installazioni permanenti in spazi pubblici e privati che opere, quadri e sculture per ambienti interni. "C’è soddisfazione per questa collaborazione e per questa esposizione – afferma Balducci – C’è stata sintonia nell’incontro fra l’artista e l’azienda che ha portato al concretizzarsi di alcuni pezzi unici. Credo fermamente che la materia che si trasforma sia un gesto alchemico che genera opere uniche. Per questo la volontà è sempre quella di spingersi in questa direzione". Balducci per le sue opere ha ottenuto riconoscimenti e premi in vari concorsi internazionali. "Siamo ben felici di questa occasione – afferma Vasco Conti, titolare della Duccio di Segna – Francoforte per noi è un ‘porto’ sicuro, un grande momento al quale partecipiamo sempre molto volentieri. Inoltre, crediamo sia una grande occasione poter portare l’opera dell’artista Balducci".