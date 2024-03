I pakistani scelgono la Fortezza. C’è chi dorme mentre altri pregano

di Laura Valdesi

SIENA

Prima erano pochi. Adesso sono diventati sempre più numerosi sotto i portici della Fortezza che danno sull’anfiteatro. Qui si è trasferito ormai da tempo un nutrito gruppo di pakistani che sarebbero in attesa di sbrigare le pratiche per la richiesta di asilo. Alcuni anche ieri dormivano, in pieno giorno, in terra. Protetti da una coperta colorata, accanto lo zaino, indosso le scarpe. Un altro era vicino alla porta d’ingresso della scuola di musica. Qui, infatti, c’è Siena Jazz.

Non è la prima volta che i pakistani scelgono questo posto per trascorrere la notte e alzarsi presto al mattino, raccogliendo in un angolo le loro poche cose. Era già successo all’inizio dell’emergenza migranti. Poi avevano abbandonato lo spazio nell’antica struttura proprio di fronte a palazzo di giustizia. Il resto è storia recente. Le file davanti all’ufficio immigrazione in via delle Sperandie, accampandosi nei giardini fuori Porta San Marco. Poi il ritrovo alla stazione, dove erano rimasti per lungo tempo in attesa di collocazione. Quindi il posteggio ’Il Duomo’ dove si erano sistemati nei vari livelli per poi essere trasferiti a seguito delle proteste degli utenti, dei residenti e anche della segnalazione da parte della Contrada della Chiocciola.

Che molti pakistani – una ventina, forse di più a seconda dei giorni – sono ora in Fortezza le forze dell’ordine lo sanno bene. Qualche giorno fa sono stati identificati dai carabinieri, la questura segue la situazione. Molti ieri verso le 16 erano sotto il portico, sul lato destro entrando nell’anfiteatro. Qualcuno pregava, altri parlavano. Le scarpe messe da una parte, altri le indossavano. E, come detto in avvio, c’era chi dormiva avvolto nella coperta. Altri ancora giocavano, più distanti. Non danno noia a nessuno, stanno insieme. Fra loro. Tuttavia i genitori magari evitano di portare i bambini qui, preferendo salire verso i bastioni. E resta il fatto che non si tratta di un bel biglietto da visita. Per Siena Jazz, sicuramente. Ma anche per uno dei monumenti simbolo di Siena.