I numeri della Fondazione anti usura "Inoltrati finanziamenti per 5 milioni"

La Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura ha presentato il bilancio di missione 2022 nei locali della Contrada del Drago in Via del Paradiso. I dati sono positivi, ad ascoltarli una folta platea di volontari e curiosi. La relazione del presidente Francesco Pulitini, in carica da gennaio, è stata preceduta dal saluto di Lelio Grossi, presidente della Fondazione dalla nascita, nel 2004. "I principali indicatori del bilancio della Fondazione sono 502 colloqui effettuati, 63 finanziamenti inoltrati alle banche per un totale di oltre 5 milioni di euro e i finanziamenti erogati dalle banche, 42 per quasi 4 milioni di euro – ha detto Pulitini –. Ancora all’esame delle banche risultano 37 pratiche, per 3 milioni e 42 mila euro. In conclusione, si tratta di un bilancio positivo. Anche se l’attività ha avuto un leggero rallentamento negli ultimi anni, i segnali più recenti danno un segno di ripresa sensibile".

La Fondazione, presente con 44 centri di ascolto presso le Misericordie toscane, si occupa principalmente del rilascio di garanzie, alle banche convenzionate, al fine della concessione di finanziamenti a persone o piccole imprese in difficoltà. Fra le finalità rientrano la promozione di pratiche consapevoli di uso del denaro e il contrasto al gioco d’azzardo. Nel 2022 gli istituti di credito hanno erogato finanziamenti garantiti dalla Fondazione per importi superiori al 2021: "Risultato conseguito nonostante che il flusso delle richieste di intervento sia stato un po’ frenato dalla crescente presenza di forme di aiuto molto pubblicizzate pur essendo costose e illusorie – si legge nella relazione del presidente -. L’attività della Fondazione è in crescita e conta a oggi, dall’inizio dell’attività in provincia, 924 pratiche istituite per oltre 51 milioni e 625 finanziamenti erogati per oltre 33 milioni di euro".

Eleonora Rosi