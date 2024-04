I numeri della ’Dia’. Tra arresti e sequestri

Immigrazione clandestina e droga nel mirino. Di recente è stata pubblicata l’ultima relazione semestrale della ‘Dia’, Direzione investigativa antimafia, e la provincia di Siena è di nuovo ’protagonista’ anche se non si vorrebbe. Si tratta della relazione relativa al secondo semestre 2022, con dati consolidati, l’ultima disponibile a oggi. Nel semestre preso in considerazione, è stata riscontrata la presenza in provincia di alcune compagini criminali di matrice straniera dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, come documentato dall’operazione ’Charon’, eseguita dalla Guardia di finanza di Agrigento coadiuvata da quella di Trapani, Caltanissetta, Messina e Siena, con l’arresto di 10 soggetti.

C’è poi il discorso legato al traffico di stupefacenti. Si parla di arresti e di un possesso in capo ad una persona di 54 kg tra hashish e marijuana e di oltre 30mila euro in contanti. Ancora il riassunto: in fondo al semestre la Polizia di Stato ha arrestato "soggetti ritenuti responsabili di aver spacciato ingenti quantitativi di droga, cocaina e hashish, nei territori di tre province: Perugia, Terni e Siena". Sono seguiti importanti sequestri di sostanza stupefacente.

A.C.