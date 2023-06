I numeri del Policlinico Giani promuove Barretta Tavolo sulla salute senese

di Pino Di Blasio

"Partecipazione e condivisione sono i due elementi strategici che hanno caratterizzato il lavoro. Proseguiremo su questa strada anche per le strategie del prossimo triennio, in linea con la programmazione sanitaria nazionale, regionale e di area vasta e in piena sinergia con l’Università di Siena, per la piena integrazione delle attività di ricerca, didattica e assistenza, e con l’ASL Toscana sudest per un ulteriore potenziamento della collaborazione tra ospedale e territorio". E’ il mantra che il direttore generale del Policlinico, Antonio Barretta, ripete presentando al centro didattico, il piano strategico e il rendiconto 2022, base per il Focus sulle Scotte, con tutti gli stakeholders dell’azienda ospedaliero-universitaria.

Tra i risultati raggiunti particolare rilievo è stato dato al miglioramento delle performance ambulatoriali e chirurgiche. Le prestazioni complessive per le prime visite specialistiche sono state 147.321 nel 2022, rispetto alle 130.409 del 2021, in crescita del 13%. I volumi di attività chirurgica sono passati da 12.078 (2021) a 12.416 (2022). Relativamente all’attività chirurgica in urgenza, interventi stabili (3.520) rispetto al 2021 (3.557). I ricoveri per Covid sono passati da 1.082 (2021) a 1.458 (2022), mentre le giornate di degenza da 19.436 (2021) a 22.441 (2022), rappresentando circa il 15% del totale aziendale (151.241).

"Mi sembrano risultati indiscutibili - ha notato il presidente della Regione Eugenio Giani - che risentono ancora della pandemia ma registrano miglioramenti su tanti fronti, dalle prestazioni chirurgiche a quelle specialistiche. C’è anche il risultato di aver finanziato il lotto volano con i fondi Pnrr. Un progetto cruciale per realizzare 150 milioni di euro di interventi, senza fermare l’attività del Policlinico".

In tema di collaborazione, il direttore generale dell’Asl Antonio D’Urso, accoglie con favore la proposta del nuovo assessore a Siena Giuseppe Giordano di un tavolo sulla sanità senese. "Ogni possibilità di incontro e di scambio è utile per migliorare gli aspetti critici e le prospettive del sistema salute del territorio. Siamo enti differenti ma con un unico obiettivo: il benessere della comunità".

"La prima cosa da fare - aveva detto Giordano - è proporre al Policlinico, all’Asl e all’università, un tavolo permanente sulla sanità. Ci sono problematiche che meritano un confronto per valorizzare le luci ed esaminare le ombre. Mi riferisco alle fughe, sia di professionisti che di cittadini che decidono di andare a curarsi altrove e alle liste di attesa".