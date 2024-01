I numeri dei bancari Un quarto dei 18.573 in Toscana lavora a Siena

Un plebiscito di consensi, il 99,8% dei sì, per l’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei bancari votata a Siena. Grande affluenza da parte di lavoratrici e lavoratori per l’assemblea presieduta dal coordinatore provinciale Fabi, Paolo Cerrone, e dal segretario nazionale Elisabetta Mercaldo, che hanno illustrato le linee guida e i tratti più salienti del testo sottoscritto dai sindacati. "L’accordo raggiunto il 23 novembre – ha detto Mercaldo – è di grande valenza. Abbiamo ottenuto un riconoscimento economico importante, non solo per il lavoro dei colleghi che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati economici delle banche, ma anche per recuperare quella quota di inflazione che ha pesato sulle famiglie. Il testo contiene tutele normative che vanno nella direzione di una maggior garanzia per i bancari".

I bancari che lavorano in Toscana sono 18.573: a Firenze 6.500 (35%), a Siena 4.458 (24%), a Pisa 1.610 (8%), a Lucca 1.167 (6%), ad Arezzo 1.093 (6%), a Livorno 909 (5%) a Pistoia 899 (5%), e i restanti 1.941 i tra le province di Prato, Grosseto e Massa Carrara. In Toscana sono presenti 23 istituti di credito (8 banche spa, 2 banche popolari e 13 banche di credito cooperativo) e 1.572 sportelli: 409 a Firenze (26%), 206 a Pisa (13%), 168 a Lucca (11%), 144 ad Arezzo (9%), 142 a Livorno (9%), 139 a Siena (9%), i restanti 364 nel resto della regione. Il rapporto del numero di sportelli ogni 100mila abitanti vede primeggiare Siena e Grosseto con 53 sportelli. L’ammontare dei prestiti erogati dalle banche in Toscana si attesta a 89,5 miliardi di euro. Di questi, 45,9 miliardi sono crediti alle aziende e alle imprese familiari, altri 43,6 miliardi sono i finanziamenti concessi alle famiglie. Le sofferenze ammontano a 1,32 miliardi: 840 milioni sono di aziende, 175 milioni di imprese familiari, 205 milioni di famiglie. Il totale dei depositi bancari si attesta su 106 miliardi di euro.