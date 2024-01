"I musei custodiscono storie di vita". Il progetto ’La cultura rende giovani’

"Il lavoro portato avanti in questi anni mostra una fondazione in movimento". Lo ha sottolineato il presidente della Provincia, David Bussagli, in occasione dell’incontro per la chiusura delle celebrazioni dei vent’anni della Fondazione Musei Senesi. "Questi musei – ha aggiunto Bussagli – custodiscono il racconto dei nostri luoghi e della nostra comunità. È un lavoro per i cittadini. Un lavoro che ha bisogno di essere costantemente aggiornato". Lo sguardo cambia subito direzione e guarda al futuro. È di questi giorni la notizia del finanziamento ottenuto sul progetto ‘La cultura rende giovani’, che vede FMS tra le dieci realtà italiane premiate su 250 candidature nel bando promosso da Cassa Depositi e Prestiti. L’obiettivo, avviato con un progetto finanziato dalla Fondazione MPS con la linea ‘Vie d’uscite culturali’, sostiene la realizzazione di attività dedicate ai pubblici in età avanzata in ottica di invecchiamento attivo, benessere culturale e inclusione sociale. Educazione al patrimonio, inclusione, benessere, sostenibilità sono le linee tematiche annunciate da FMS per il suo ruolo di "facilitatore dello sviluppo comunitario – affermano dalla Fondazione – stimolando la partecipazione di pubblici diversi, dalle scuole ai fragili fino ai giovani e ai partner strategici da coinvolgere anche sugli obiettivi dell’Agenda 2030". In poche parole: trasformare i musei in catalizzatori della vita culturale, coinvolgendo i cittadini.