I movimenti popolari con il Papa. Lojudice: "Riflessione sulla pace"

"Un’occasione per riflettere su temi importanti come la giustizia e la pace" ha detto il Cardinale Augusto Paolo Lojudice intervenendo all’iniziativa ’Siena verso l’incontro dei movimenti popolari con Papa Francesco’, tenutasi all’Università per Stranieri. L’iniziativa è organizzata dalla Rete dei Numeri Pari con l’obiettivo di discutere e restituire la visione dei movimenti italiani che verrà portata al Santo Padre nell’incontro del 17 e 18 maggio a Verona.

"’Giustizia e verità si baceranno’ è la citazione del salmo 85 che è stata presa come punto di riferimento per l’incontro di Verona – ancora il Cardinale Lojudice –. È anche l’indirizzo di una riflessione che il Papa ha raccolto e che ha coinvolto i movimenti popolare di base". "È importante – ha detto Giuseppe De Marzo, responsabile nazionale Politiche Sociali di Libera – condividere momenti come questo, con realtà diverse, perché ci fanno comprendere il bisogno che c’è oggi di camminare dentro alleanze nuove, con occhiali da vista diversi rispetto al passato".

"Siamo convinti che tutte le università – ha dichiarato il rettore Tomaso Montanari – dovrebbero essere delle comunità della conoscenza, che rinnovano la conoscenza, non per perpetuare lo stato delle cose, ma per dare degli strumenti di cambiamento". "L’incontro di Verona – è stato il commento di Don Mattia Ferrari, cappellano della ong Mediterranea Saving Humans – ci aiuta a risollevare uno dei messaggi centrali di questo pontificato, quello della Chiesa che va in uscita verso i Movimenti popolari".