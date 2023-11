I monaci danno lo sfratto alla Caritas e ai Terzieri. Il dossier dal cardinale

Abbadia San Salvatore (Siena), 23 novembre 2023 – I monaci cistercensi sfrattano da immobili, che fanno parte dell’Abbazia di San Salvatore, la Caritas e i Terzieri del rione "Convento". Da anni questi locali che si trovano a fianco delle chiesa erano stati concessi alle due importanti associazioni. Ora devono essere liberati. Molti i cittadini e i parrocchiani che si dicono "indignati" per questa (non la sola) vicenda che, di fatto, crea uno scontro tra la congregazione dei Cistercensi e quella dell’ordine sacerdotale. I primi, eccezion fatta per tutto ciò che è adibito alla Chiesa, sono proprietari di tutti gli edifici acquisiti e ristrutturati nel tempo grazie alle donazioni dei cittadini, della Fondazione Mps, dal Comune. Tutto finalizzato alla ricostituzione della storica Abbazia. I secondi sovrintendono le attività religiose, sono gestori, non proprietari, del complesso. Cittadini infuriati perché nel corso di un’affollatissima assemblea, tenutasi a maggio per il saluto di don Giampaolo Ricciardi, oggi parroco di Pienza, furono chiariti gli aspetti delle proprietà con gestionali. L’Abate Stefano, a capo della congregazione, assicurò che "nulla sarebbe cambiato". Invece pare esser cambiato molto, nessuno pensava che si potesse giungere a sfrattare la Caritas e nei Terzieri che animano la vita del rione nei periodi delle festività. La vicenda è all’attenzione del cardinale Lojudice, vescovo della diocesi di Chiusi-Montepulciano-Pienza che cercherà di ottenere dall’Abate Stefano un ripensamento sulla decisione. Intanto sale anche la polemica sulla donazione- un appartamento situato nel cuore del complesso abbaziale – fatta all’ex monaco, oggi sacerdote, don Giampaolo Ricciardi. L’ex parroco dell’Abbazia, a margine di una funzione religiosa, si sarebbe avvicinato al sindaco, Fabrizio Tondi, "rimproverandolo", in male modo, di essere andato dal vescovo per avere le informazioni del perché questo appartamento è intestato non al parroco ma a Giampaolo Ricciardi. Cosa che don Ricciardi spiega al cardinale Lojudice in una lunga lettera. Dove sottolinea che tutto è avvenuto nel rispetto delle norme, che ci sono tutte le autorizzazioni compresa quella della Soprintendenza che ha concesso il nulla osta alla "alienazione del bene". "La donazione é avvenuta – scrive don Giampaolo – anche per riconoscimento verso la mia persona, per l’operato svolto per i monaci, in particolare la conclusione della costruzione del Museo, per cui mi sono fatto carico delle ultime spese e per il restauro e mantenimento del Monastero, senza nulla chiedere alla congregazione: "Nel mio primo testamento-scrive ancora il sacerdote- destinai l’appartamento, qualora sopravvenisse la mia morte, alla parrocchia, testimoni l’Abate Giuseppe Zanolini e il Vescovo Manetti, che sottoscrissero il mio testamento, anche alla presenza di uno dei miei due fratelli. Successivamente al mio trasferimento, ho ritirato il mio primo testamento perché, tenuto conto che molto probabilmente non avrei fatto più ritorno, in modo stabile, ad Abbadia, pensavo giusto scrivere un nuovo testamento". Ovviamente sulla vicenda ci so no molti altri scritti con spiegazioni "perentorie" sul diritto di proprietà.