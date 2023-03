I mercoledì Controtempo Confronto fra giovani e volontariato

Proseguono gli appuntamenti de ’I mercoledì Controtempo’, rassegna che ogni mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, all’interno dello Spazio Controtempo in via del Paradiso 30 a Siena, riunisce adolescenti e giovani adulti nell’ambito del progetto Si-Sienasociale del Comune di Siena. Protagonisti i volontari della Misericordia di Siena. Cinque incontri educativi, dal titolo ’Are you kids Alright? Tutto bene ragazze, ragazzi?’. "Un ringraziamento va fatto ai volontari delle associazioni coinvolte – spiega l’assessore Francesca Appolloni - Grazie a loro e a questi spazi abbiamo dato ai nostri ragazzi una possibilità in più per esprimersi e per raccontarsi. Gli incontri sono strutturati come dei workshop, i ragazzi possono fare domande e confrontarsi". Prossimo appuntamento mercoledì 22 marzo, alle 17.30, con il tema ’Isolamento sociale e bullismo, isolamento sociale e paure del mondo’.