I medici tornano quattro

Un altro medico di famiglia, il dottor Piero Marzi (foto), da domenica 30 aprile va in pensione. La fuga dall’Asl di medici pensionati continua. E dentro le mura i quasi 1500 pazienti del dottor Marzi dovranno ora scegliere il nuovo dottore della mutua fra i medici rimasti in ambulatorio. Il popolare dottor Piero Marzi, nato e cresciuto sotto le torri, si era laureato in medicina e chirurgia a Siena nel ’78, già specializzato in Otorino e Odontoiatria. Gli amici più intimi, fresco di laurea, gli affibbiarono il simpatico ‘titolo’ goliardico di ‘dottor Vitamina’. Sorridendoci sopra.

Aveva provato a rimanere per altri due anni, per alleviare il disagio alla comunità. Ma le regole di fine rapporto non hanno lasciato spazio. I pazienti del dottor Marzi sono rimasti dunque ’con il cerino in mano’ alla ricerca del nuovo medico tra i tre rimasti a San Gimignano. E’ comunque arrivo in ‘soccorso’ il medico di base di Colle Matteo Vannoni ed ha già cominciato, a giorni alterni, da dottore della mutua nell’ambulatorio comunale nella frazione di Ulignano dove vivono circa mille anime. Quindi quattro medici di famiglia; le dottoresse Polidoro e Clemente, il dottor D’Angelo e il dottor Vannoni. Bene così, per ora.

Romano Francardelli