"I lavori allo stadio sono fermi Il Comune pronto alle vie legali"

L’atteso incontro tra i tecnici del Comune e quelli dell’Acr Siena si è svolto. Ieri pomeriggio allo stadio, proprio sul luogo oggetto della spinosissima questione. L’incontro, infatti, era stato richiesto dall’amministrazione e in particolare dall’assessore allo Sport Paolo Benini, per fare il punto della situazione sui lavori da effettuare al Franchi, una verifica sul cronoprogramma presentato dalla Robur. Lavori di consolidamento statico e adeguamento sismico della tribuna coperta e della gradinata per un valore che si aggira intorno al milione e 300mila euro.

Dall’analisi effettuata ieri, come spiega lo stesso assessore, i tecnici comunali hanno appurato che i lavori concordati e necessari per la partenza degli interventi previsti (e da concludere entro la fine di agosto, dopo la proroga già concessa dall’amministrazione) – per esempio la realizzazione di una rampa che possa permettere ai mezzi di accedere alla struttura – non sono stati effettuati e che il Comune è quindi pronto a procedere per le vie legali.

Una scelta revocabile se entro e non oltre il 28 febbraio verrà depositato il progetto al Genio Civile. Cosa che non è ancora avvenuta perché i tecnici incaricati, ormai un anno fa, della relazione strutturale (vedi pezzo nel Qs), non hanno ancora ricevuto i dovuti pagamenti per il lavoro svolto.

Adire alle vie legali, per il Comune, porterebbe a una rescissione dell’accordo, quindi all’escussione di una fideiussione dal valore di 250mila euro. Se il progetto dovesse invece essere presentato al Genio Civile, la società avrà poi altre scadenze da onorare. A Palazzo pubblico c’è molto scetticismo, sulla possibilità di evitare il tribunale.

"Al fine di intraprendere un’azione legale, che sia oggi o a fine mese – spiega l’assessore Paolo Benini –, al Comune non cambia niente, nella sostanza. E’, nell’interesse complessivo, un’opportunità. Spero di essere smentito, ma non ho molta fiducia che nei prossimi 20 giorni venga depositato il progetto". Benini specifica: "E lo dico per quello che si sente in giro e viene riportato dalla stampa. Ovvero tutte le mancanze che il presidente del Siena sembra avere: i fornitori e i tifosi si lamentano, per non parlare delle giovanili e del femminile".

Poi un’altra bordata: "Il mercato di gennaio della prima squadra è andato come è andato e adesso anche da Legnano arrivano segnali poco incoraggianti (l’ingegnere Montanari ha acquistato il club lilla a novembre e nelle scorse ore è stato esposto lo striscione ‘AAA Cercasi società’ ndr). Mi auguro di sbagliare".

Angela Gorellini