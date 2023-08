I guardia-fantino "Dalla disperazione alla gioia Quell’abbraccio con Brigante nella Cappella"

di Laura Valdesi

"Dalla disperazione alla gioia", Così Omar Lio sintetizza i secondi, apparsi interminabili, dalla caduta a San Martino dell’Oca all’abbraccio commosso con Brigante nella Cappella di Piazza dove il fantino si era rifugiato dopo l’infortunio. "Quando Zio Frac ha vinto abbiamo pianto insieme", riavvolge il nastro di un film da cardiopalma. Lui uno dei tre guardiafantino di Fontebranda, insieme ad Alessandro Burroni e Roberto Mariotti in carica dal 2016, quando è diventato capitano Stefano Bernardini.

"Ero a San Martino insieme a Leonardo Meli (figlio del mangino Maurizio, ndr). Quando ho visto la caduta sono partito a corsa, siccome Carlo si era messo appoggiato al materasso non l’ho visto subito, poi l’ho aiutato ad entrare nella postazione sanitaria alla Cappella. Qui l’hanno messo su una barella e visitato. Era molto dolorante e profondamente dispiaciuto. Mi stava tenendo forte la mano quando c’è stato un boato: la caduta della Pantera. Hanno iniziato a dire ’Oca, Torre’, alla fine Oca. E’ stato un sollievo", racconta Lio. Che ha poi accompagnato all’ospedale Brigante, indossando anche il suo giubbetto e restando finché non è entrato in sala operatoria dopo avergli promesso ’la prossima volta alzi il nerbo con noi a cavallo’. "Quando si stava vestendo – svela ancora un retroscena il guardiafantino – prima di entrare in Piazza gli ho detto ’devi stare tranquillo. Tanto questo Palio si vince noi’. ’Lo so’, la sua risposta". Un successo che in Fontebranda si respirava, era da tempo nell’aria. E che Omar Lio dedica "a tutta la Contrada e a chi da lassù ci ha aiutato".

Identica dedica quella di Roberto Mariotti, con i suoi 59 anni il guardiafantino più attempato non solo del gruppo ma, sostiene lui, di Piazza. "Ho fatto un po’ da babbo a Brigante – racconta –, in fondo il nostro compito è quello di far trascorrere tranquillamente i quattro giorni, creando una bella armonia. Aveva capito bene cosa pretendeva da lui la Contrada ma era inutile mettere pressione". Soprattutto visto il carattere riservato di Sanna. "Guarda, gli dissi quando andammo a prenderlo, con l’Oca non esci dietro al cavallo e con il cavallo. E non parli alla cena della prova generale. Era già sollevato", spiega Mariotti. Che insieme ad Alessandro Burroni cucinava per la ’truppa’ nella casa dove stava il fantino che dormiva insieme a loro. "Pasta in bianco, petto di pollo, carne rossa, ha rispettato le indicazioni seguite da ogni atleta", aggiunge. Mentre i due erano ai fornelli, la mattina Omar portava Brigante a montare a scuderia a Casetta. "Faceva alcune uscite, gli serviva anche per ’scaricare’ la tensione. Con me veniva il maniscalco, Lele, parlavano di cavalli. Un Palio importante per l’Oca, c’è chi diceva da dicembre, vedi Ranieri D’Elci, che vinceva Fontebranda. E Sanna era sicuro di conquistarlo", ricostruisce Lio. "La prima sera era più silenzioso ma la seconda già a proprio agio, Brigante. Si parlava poco di Palio, più del suo lavoro e della sua vita, della nostra da guardiafantino. E’ uno che non ha tante parole, preferisce i fatti. Fioretti? Non l’ho fatto, c’era una tale convinzione di trionfare per l’Assunta che quasi non serviva", racconta Alessandro Burroni, 33 anni, il più giovane del gruppo. Che nel 2011, però, era andato a prendere il cavallo portando Mississippi che poi vinse e che nel 2013 era nel consiglio di società e nella comparsa fra il popolino. "Dal secondo giro, nonostante tutto, sentivo che non era finita. Quando è caduta la Pantera è seguito mezzo giro per me da cardiopalma", dice. Una vittoria, quella di Zio Frac, che dedica ai ragazzi di Fontebranda e, siccome a fine ottobre diventerà padre di Niccolò, anche al figlio che nascerà proprio durante i festeggiamenti dell’Assunta.