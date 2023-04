I grandi immobili recuperati Castagnini: "Spazio ai privati È stata la mossa vincente"

di Orlando Pacchiani

Sui grandi immobili inutilizzati "l’amministrazione De Mossi ha avuto la forza di decidere, garantendo soluzioni a questioni irrisolte da anni". Massimo Castagnini, candidato sindaco sostenuto da una fetta dell’attuale maggioranza, rivendica l’azione promossa in questi anni dal Comune nel ruolo soprattutto di agevolatore dell’iniziativa privata. Gli esempi: l’ex sede dell’Università per stranieri in Pantaneto che diventerà un albergo di lusso, il palazzo delle Papesse sede della mostra permanente su Dalì ("ha creato dodici posti di lavoro", dice Castagnini), l’ex garage Busi dove aprirà la Conad, gli edifici ex Albergo Toscana, ex Enel all’Antiporto ed ex uffici Mps in Pian d’Ovile che ospiteranno tutti civili abitazioni.

E poi le concessioni di cambi di destinazione d’uso all’ex residenza universitaria in via del Porrione ("in attesa di investitori dopo il cambio di destinazione urbanistica"), l’Istituto Santa Teresa "che diventerà centro di formazione e conferenze", la residenza Il Pavone destinata agli anziani, il complesso residenziale a Scacciapensieri, la proposta per il parcheggio interrato di via Frajese.

"Il Comune ha agito nel migliore dei modi favorendo le soluzioni urbanistiche e senza alcun aggravio di risorse pubbliche – ha detto Castagnini – ma consentendo all’iniziativa privata di agire e di garantire investimenti per il riutilizzo di questi immobili. E in alcuni casi questo consente di rivitalizzare spazi importanti nel centro storico".

Tra i temi ancora irrisolti, ma per Castagnini sicuramente da affrontare, c’è il palazzone ex Catasto che incombe su Vico Alto. Il Demanio da tempo cerca di venderlo ma ancora senza risultato. "Potrebbe essere un’area da adibire a pensionario o a civili abitazioni – spiega Castagnini – ma in ogni caso serve una soluzione anche per evitare ulteriori problemi di degrado".

In generale, ribadisce Castagnini, il modello è quello di "creare un circuito virtuoso tra pubblico e privato, garantendo più opportunità a chi vuole investire. È stata questa la molla decisiva che in questi anni ha consentito di portare a casa così tanti risultati".