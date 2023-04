I grandi eventi del ciclismo L’Eroica Juniores debutta a Poggibonsi

di Marco Brogi

La bella notizia era nell’aria da tempo. Ieri è stata ufficializzata: Poggibonsi ospiterà il passaggio e l’arrivo dell’Eroica Internazionale Juniores Nations Cup. Appuntamento il 21 aprile con varie tappe a cronometro e nel pomeriggio l’arrivo in città, per l’esattezza al parco del Vallone, dove intorno alle 17,30 ci saranno le premiazioni. "Per la prima volta la nostra città vede il proprio nome legato al marchio dell’Eroica, manifestazione importante e capace di catalizzare e generare grande attenzione e partecipazione – afferma il sindaco David Bussagli – Una bella occasione di sport, cultura e promozione per il nostro territorio". La gara ciclistica, promossa dall’Unione Ciclistica Internazionale e dalla Federazione Ciclistica, interesserà il territorio di Poggibonsi dalla rotonda di Terenzano, ex Strada provinciale 1 di San Gimignano fino a via Fortezza Medicea (parco del Vallone). L’evento, attesissimo, come facilmente prevedibile, comporterà una vera e propria rivoluzione nella viabilità. Saranno chiuse al transito dalle 15 alle 18 (fascia oraria in cui deve essere garantito il passaggio in sicurezza della corsa) le seguenti strade: Ex SP 1 di San Gimignano da rotonda Terenzano a rotonda Tre Vie, via San Gimignano da rotonda Tre Vie a via Santa Caterina, via Elsa, via Carducci, via Giotto, via dei Cipressi, via Santa Caterina. Per permettere l’allestimento del punto di arrivo e dello spazio per le premiazioni saranno chiuse al transito dalle 8 alle 20 via Fortezza Medicea e la Ex SP 44 di San Lucchese (consentito il transito dei mezzi di soccorso e pronto intervento). "Sono in fase di definizione gli aspetti utili a gestire al meglio il passaggio e l’attivo della gara che coinvolge il mondo sportivo ma anche gli appassionati, i semplici cittadini, gli addetti ai lavori, gli operatori dei media nazionali e internazionali – spiega ancora il sindaco – Apposita comunicazione è in fase di invio alle associazioni di categoria, alle attività dell’area interessata dal passaggio, alle scuole. Siamo consapevoli dei disagi che potranno esserci e cercheremo di gestirli al meglio consapevoli del valore di questa gara in termini sportivi e non solo. Ringraziamo tutti fin d’ora per la collaborazione e in particolare Protezione Civile, forze dell’ordine, associazioni e volontari che saranno impegnati per l’intera giornata nella gestione di questa importante manifestazione".