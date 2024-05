I giovani musicisti di Sviolinando domani in piazza del Duomo

A tre anni di distanza dalla prima esibizione del progetto Music Hug, i ragazzi dell’associazione musicale Sviolinando ritornano in piazza del Duomo, domani alle 18, per un concerto en plain air con musiche di Vivaldi, Mozart, Rossini, Charpentier e Beethoven. Sarà l’occasione per un omaggio all’Inno alla Gioia, che proprio questo maggio compie 200 anni. I giovani musicisti di Sviolinando provengono da diverse scuole senesi e sono uniti in un progetto musicale ideato e coordinato dalla violinista Renata Lacko. In caso di pioggia il concerto si svolgerà il 29 maggio, alle 18. Music Hug è un progetto nato in tempo di lockdown.