I giovani di Interact club puliscono quartieri e palazzi dai graffiti

Decoro urbano per centro storico e quartieri: l’obiettivo dei giovani dell’Interact Club Siena. Il libro presentato nel 2020 ’Mappatura dei graffiti del centro storico di Siena 2018-2019’ consegnato al Comune di Siena e alla Soprintendenza è diventato un valido strumento per intervenire in aree della città che avessero bisogno di una ’ripulitura’. Tra i palazzi danneggiati causa graffiti, uno stabile di proprietà del Comune, nel quartiere di San Miniato, in via Pertini. Il lavoro svolto dai giovani dell’Interact Club ha permesso di recuperare il decoro e l’estetica dell’edifico.