I giovani cuochi dell’Artusi a San Girolamo Venti studenti ai fornelli della mensa

E’ terminata, con l’ultimo appuntamento di marzo, la prima esperienza di ’Solidarietà a tavola’, progetto benefit di Terrecablate che ha portato i giovani cuochi dell’istituto alberghiero Artusi di Chianciano a cucinare alla mensa dei poveri di San Girolamo. Venti studenti dell’ultimo anno si sono alternati ai fornelli, sotto la guida di due chef professionisti, Michele Vitale e Samuel Opkopko, preparando il pranzo agli ospiti della mensa Caritas. Quatro le giornate svolte a marzo ogni giovedì: "Abbiamo creduto in questo progetto - dice Terrecablate – e i risultati ci hanno dato ragione, già stiamo pensando ad una seconda edizione, coinvolgendo anche altre realtà del territorio. Fare iniziative di solidarietà è proprio della società benefit che vogliamo continuare a promuovere". Il ringraziamento è arrivato da Suor Nevia, responsabile della mensa: "Sono contenta quando i giovani si impegnano per il prossimo – ha detto –, qui possono entrare in contatto con le persone che spesso vengono giudicate per la loro condizione di povertà e possono capire che sono solo più sfortunate e bisognose di aiuto". Terrecablate ha consegnato ai ragazzi un attestato di partecipazione