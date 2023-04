I ’Gas’, persone che si uniscono per le compere

La nostra prof ci ha parlato dei GAS, così abbiamo approfondito. Un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) è formato da un gruppo di persone che decidono di unirsi per organizzare i loro acquisti, privilegiando prodotti locali della filiera corta e produttori che garantiscono non solo la qualità, ma anche dignità del lavoro all’interno delle loro aziende. Quindi il gruppo d’acquisto è un insieme di consumatori che compera un determinato tipo di merce (solitamente alimenti) direttamente dal produttore senza passare per negozi o grossisti che fanno lievitare il prezzo finale del prodotto. I prodotti acquistati hanno spesso prezzi inferiori a quelli hanno dei negozi. Ogni gruppo ha una sua gestione: alcuni utilizzano una sede di stoccaggio dove ci si ritrova per il ritiro della merce, altri si organizzano per ritirare a turno la merce dal fornitore e poi la consegnano agli altri. Il primo GAS è nato a Fidenza, nell’anno del disastro di Chernobyl (1986), dall’esigenza da parte di un gruppo di consumatori di controllare che cosa trovavano quotidianamente nei loro piatti. Oggi la rete dei GAS si sta sempre più allargando.