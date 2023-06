I furti sono tornati a livelli pre-covid Più verifiche contro frane e alluvioni

Frane e alluvioni accendono la cronaca. Ecco perché il ruolo dei carabinieri forestali diventerà ancor più centrale nella tutela del territorio. Anche della provincia di Siena dove i controlli ambientali hanno portato alla denuncia di 122 persone e a 813 sanzioni per 759 soggetti: oltre 600mila euro. "Il contrasto al fenomeno del consumo illegale di suolo, considerato che vaste aree del Senese risultano geo-morfologicamente fragili e non indenni da fenomeni calamitosi come appunto frane e alluvioni, ha rappresentato un ambito di intervento che ha visto particolarmente impegnati" i militari forestali, sottolinea l’Arma. Sono state accertate irregolarità piuttosto significative relativamente a dissodamenti e movimenti di terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ma anche difformità di carattere urbanistico ed edilizio, emerge sempre dal bilancio dell’attività.

Questione dunque di particolare attualità, viste le conseguenze del meteo pazzo. C’è tuttavia un altro dato che rileva: la pandemia è definitivamente alle spalle per cui hanno ricominciato a crescere i reati contro il patrimonio, furti in primis, tornati a livelli pre-covid con un incremento sia nel 2022 che nei primi 4 mesi del 2023. Per contro, invece, "diminuiscono truffe e frodi informatiche e – una buona notizia, legata all’ottimo lavoro complessivamente svolto – anche maltrattamenti e stalking nei confronti delle donne. Segno più anche per lo spaccio di stupefacenti, come del resto più volte ribadito dal procuratore Nicola Marini. I reati legati alla droga registrano un incremento del 10% nei primi 4 mesi dell’anno e del 300% degli arresti con 21 misure cautelari. Tutti ricordano il blitz in Valdelsa, l’operazione ’Cupiditas’, mentre ’Edicola’ era il nome di quella condotta nella Valdichiana senese ed aretina.

Gli oltre 500 carabinieri distribuiti in 55 presidi, presenza capillare sul territorio, hanno fatto sì che l’Arma abbia proceduto per l’80% dei reati che vengono denunciati a tutte le forze di polizia. Quelli perseguiti sono stati 6.241 nell’intera provincia, ad ora in ulteriore aumento: 2050 denunciati nel primo quadrimestre 2023, a fronte di 1955 nello stesso periodo 2022.

Altro tema caldo, visti i recenti e purtroppo fatali infortuni, è quello del lavoro. I carabinieri del Nil hanno controllato 132 aziende e 389 posizioni di cui 43 sospese per attività in nero o per mancanza di sicurezza. Fari accesi poi sul reddito di cittadinanza: 61 denunce per un’indebita percezione di quasi 300mila euro.

Dati che sono lo specchio della provincia e dell’Italia, dove spicca anche il recupero di importanti opere d’arte, dal manoscritto trafugato dalla biblioteca di San Gimignano al dipinto restituito al Museo dell’Opera del Duomo, fino al reliquiario di San Galgano e alle mo+iniatureritornate a San Lucchese. Come ricorda poi il comandante provinciale dell’Arma Angelo Pitocco il personale della Biodiversità "ha svolto un’intensa attività di educazione ambientale e alla legalità, permettendo ben 27 visite guidate nelle riserve naturali a scolaresche di ogni età, oltre a tenere decine di iniziative presso gli istituti con la messa a dimora di ben 424 piante tra cui 15 talee dell’albero di Falcone. Esemplari della pianta cresciuta a Palermo di fronte alla casa del giudice divenuto simbolo dell’impegno verso lo stato e della lotta alle mafie".

Laura Valdesi