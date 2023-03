I furti della Banda del Pomeriggio Inseguita dalle forze d’ordine per le ‘Stradine’ di Borgo Nuovo

Siena, 11 marzo 2023 – Inseguimento della Banda del Pomeriggio per le ‘Stradine’ di Borgo Nuovo. La caccia è avvenuta questo mercoledì. Le forze dell’ordine non sono riuscite a beccare i ladri, ma almeno il furto, in questa occasione, non è andato a segno. Mese dopo mese si susseguono i furti ed è chiaro, lampante e lapalissiano che una rete composta da più nuclei di ladri ha preso di mira la nostra città. Colle è di fatto stata presa sotto assedio dai ladri.

Gioielli che sanciscono momenti preziosi, orologi che hanno un valore affettivo e case messe a soqquadro, questo il bilancio, senza contare l’atto violento di entrare nella legittima proprietà privata. Non è un caso che in molti, come riportano dei nostri lettori, hanno spolverato il proprio fucile o pistola. I colligiani, così, imbracciano le armi. D’altro canto tutte le zone sono state colpite e sono decine su decine i furti andati segno. L’ impegno delle forze dell’ordine è alto. Lo scorso giovedì, infatti, Colle è stata letteralmente blindata.

Ad ogni entratauscita della città 4 volanti dei carabinieri, ad ogni rotonda del centro una volante e vetture dei carabinieri anche a pattugliare i quartieri. Il primo cittadino, Alessandro Donati, è intervenuto nuovamente sulla questione. "Insieme al Comandante Annunziata – afferma il sindaco – abbiamo estratto una serie di dati. I carabinieri fanno un’opera di grandissimo valore, che speriamo poi, come accaduto nel recente passato, porti alla cattura di questi delinquenti.

Questo gruppo di ladri non risiede a Colle, ma sicuramente hanno una connessione con la nostra città. Nel recente passato hanno abitato qui, questo è anche il mio pensiero. Hanno una conoscenza del territorio ottima e non è un caso che sia colpita così intensamente e così duramente. Non c’è una distribuzione dei colpi, ma è presa di mira Colle, c’è quindi una motivazione ben precisa. Dobbiamo essere vigili e tenere gli occhi aperti". La Banda del Pomeriggio, quindi, avrebbe legami molto diretti con Colle, forse, proprio qualche basista vive qui. La morsa dei carabinieri, guidati saggiamente da Annunziata, si stringe intorno alla Banda e fa sentire loro il fiato sul collo. La paura per le famiglie di Colle, però si fa sentire.

Lodovico Andreucci