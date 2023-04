’I frequentatori del santuario ritrovato’ La lectio sul Bagno Grande di San Casciano

’Portare offerte alle terme. I frequentatori del santuario ritrovato’ è il titolo dell’incontro di lunedì 3 aprile alle 15 presso il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena. Sarà presentato il complesso sistema di offerte votive ritrovato all’interno della vasca monumentale del santuario del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni. Leggere i doni depositati all’interno dell’acqua termale permette di constatare non solo la ricchezza nella diversità delle offerte, ma anche di riflettere su chi compì quei doni dalla fine del III secolo a.C. al V secolo d.C. La presentazione delle scoperte diviene occasione di riflessione sui gruppi sociali, politici, religiosi, perfino sui singoli che frequentarono il santuario termale tra Etruschi e Romani e poi tra pagani e cristiani. Le iscrizioni in etrusco e in latino che accompagnarono i doni aprono nuove prospettive per la comprensione delle dinamiche culturali in atto. La conferenza sarà tenuta dal coordinatore scientifico del progetto, Jacopo Tabolli, docente di etruscologia all’Università per Stranieri di Siena e sarà presente anche Emanuele Mariotti, il direttore di scavo. L’incontro è organizzato dal Centro interuniversitario AMA.