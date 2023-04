I Fisiocritici invitano al ’BioBlitz’ Maratona tra la scienza e la natura

Chi ha detto che studiare scienze e passare una giornata di divertimento all’aperto non possano essere la stessa cosa? A mettere d’accordo studio e gioco torna il BioBlitz, a Siena. Dopo il successo dello scorso anno, il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici ripropone infatti la divertente iniziativa che sarà ospitata all’Orto de’ Pecci, un’oasi di campagna che si trova giusto a pochi passi da Piazza del Campo. La manifestazione si svolgerà dalle 18 di oggi alle 18 di domenica. Un evento gratuito di scienza partecipata, la cosiddetta citizen science, in cui i cittadini che si sono iscritti nei giorni scorsi (il termine era il 26) si troveranno coinvolti, con una maratona di ventiquattr’ore, insieme a ricercatori ed esperti naturalisti, per individuare, fotografare ed eventualmente classificare il maggior numero possibile di animali, piante, funghi, licheni e qualsiasi altra specie presente nell’area.

"Il BioBlitz di Siena – spiegano gli organizzatori – partecipa alla competizione mondiale annuale fra città City Nature Challenge, ideata nel 2016 dal Museo di Storia Naturale di Los Angeles e dall’Accademia delle Scienze della California. Le osservazioni fotografiche o audiovisive possono essere raccolte da chiunque con smartphone o macchina fotografica sia durante il BioBlitz sia negli altri quattro giorni della gara purché entro il territorio del Comune di Siena e contribuiscono anche al censimento delle specie che costituiscono la biodiversità cittadina".

Chiunque, quindi, può partecipare, anche nei giorni successivi all’evento che si aprirà domani. Basta uno smartphone e un po’ di entusiasmo, per esplorare l’ambiente cittadino alla ricerca di quelle forme di vita che spesso diamo per scontate ma che rappresentano qualcosa di unico se osservate dalla giusta prospettiva.

Patrocinato da Comune e Università di Siena, il BioBlitz 2023 vede fare rete insieme al Museo di Storia Naturale anche associazioni attive per la salvaguardia dell’ambiente cittadino come Legambiente, Wwf, Rete degli Orti, Museo Botanico e lo stesso Orto de’ Pecci, che domenica ospiterà anche il progetto X:Polli-Nation dell’Università di Siena, che si occupa di monitorare i diversi macrogruppi di insetti impollinatori con azioni mirate al miglioramento degli habitat nei contesti urbani ed extraurbani. Anche in questo caso partecipare è semplice e richiederà pochi minuti di osservazione con la guida di un esperto.

Riccardo Bruni