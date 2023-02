I fatturati parlano molto chiaro Salute e prospettive per il futuro

I loro fatturati parlano chiaro. Si consegnano al futuro in ottime condizioni di salute, e di questi tempi non è affatto facile, GIV di Poggibonsi e Tenute Piccini di Casole.

Complessivamente danno lavoro a oltre 160 persone, incidendo non poco sul tasso occupazionale. Nel biglietto da visita di GIV è scritto che è la prima azienda vitivinicola italiana e tra le prime al mondo nella produzione e commercializzazione dei vini di pregio. In Italia il Gruppo ha 15 cantine storiche tra Umbria, Lazio, Veneto e Toscana, dove è presente nel senese con le storiche case vinicole Melini e Conti Serristori che si caratterizzano per la produzione del Chianti Classico e la vinificazione ed affinamento della Vernaccia. Qualità, innovazione ma senza per questo perdere il legame con la tradizione, rete commerciale capillare e di grande efficacia: questi i segreti alla base dei successi di GIV. L’altra eccellenza del nostro territorio, sempre nel settore vinicolo, è Tenute Piccini, fondata nel 1882 nel cuore del Chianti Classico e tutt’ora guidata dalla famiglia Piccini con Mario, amministratore delegato, quarta generazione. L’azienda ha chiuso il 2021 con un fatturato di circa 100 milioni di euro. Cifre più eloquenti di tante parole e che danno bene la misura della validità delle strategie di Tenute Piccini, che con questi caratteristiche ha le carte in regola per vincere le varie sfide del mercato e ritagliarsi ulteriori spazi

Marco Brogi