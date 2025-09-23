"I fantini mandano i cavalli a morire". Animalista denunciato da 5 big di Piazza

di Laura ValdesiSIENAQuesta volta scendono in campo i fantini. A difesa del Palio e della categoria. I pezzi da novanta della Piazza, primo fra tutti Aceto, che ha alzato 14 volte il nerbo. Unitamente ad altri quattro colleghi – Il Pesse, Cianchino, Bastiano e Tredici – si è infatti rivolto all’avvocato Roberto Martini per denunciare un noto animalista per diffamazione aggravata.

La querela è stata depositata ieri mattina alla procura della repubblica di Siena nei confronti di Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali che era salito alla ribalta della cronaca senese quando un cane legato venne preso a colpi di fucile da un uomo a Sovicille.

Nel mirino dei big della Piazza – insieme hanno vinto ben 34 Carriere, dunque rappresentano una voce più che autorevole – le sue affermazioni sulla categoria, appunto, durante la notissima trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ di Radio 24, il 27 giugno scorso. Nel commentare il palio di Siena – usando argomenti che sono da sempre cavallo di battaglia degli animalisti e da sempre vengono disconosciuti da senesi, Comune e Consorzio tutela –, rispondendo a una domanda dello speaker su cosa sono i fantini Rizzi ha detto: "...Sono degli assassini perché mandano gli animali a morire. Il fantino manda gli animali a morire… i cavalli vengono frustati. Gli animali vengono picchiati". Queste le parole, pronunciate con veemenza (basta ascoltare l’audio) riportate nella denuncia firmata da Aceto & company. Affermazioni, sostengono nell’atto, "che appaiono gravemente diffamatorie nei confronti dei querelanti i quali, in quanto fantini di professione, vengono gratuitamente e infondatamente definiti degli assassini che frustano e picchiano i cavalli mandandoli a morire. Mentre è ben nota la cura, la dedizione e l’amore che tutti i protagonisti del Palio (capitani, barbareschi, fantini, veterinari, maniscalchi, eccetera) rivolgono nei confronti del cavallo, vero e unico protagonista della corsa senese".

Nell’atto si ricordano tutte le tutele per i barberi, dalle verifiche della commissione veterinaria alla preparazione della Piazza con le protezioni e le varie accortezze. Dalla presenza di un’ambulanza veterinaria e clinica mobile per gli interventi immediati alle sanzioni severe contro ogni forma di maltrattamento. "Basterebbe visitare una delle scuderie dei fantini del Palio - si rivendica nella denuncia depositata in procura – per rendersi conto dell’amore, della dedizione assoluta e della cura maniacale che costoro dedicano ai cavalli del Palio". Si dirà: Rizzi non cita in realtà i cinque che hanno depositato la denuncia. Ma "fanno parte della categoria cui l’offesa è genericamente rivolta e sono, pertanto, facilmente individuabili anche in forza del prestigio di cui godono in ambito paliesco", spiega Martini facendo riferimento a sentenze di Cassazione. Aceto, Bastiano, Il Pesse, Cianchino e Tredici sono pronti a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento del danno.

"E’ probabile che per la paura questa notte io non riesca a prendere sonno. Ribadisco con forza – scrive sul profilo social, La Nazione aveva contattato uno dei legali del suo staff – che il Palio di Siena è una vergogna nazionale, simbolo dello sfruttamento, umiliazione e sopraffazione di centinaia di cavalli". Definisce tra l’altro la Carriera un "evento indegno". E conclude: "Questa vergogna prima o poi finirà e chi pensa di poter utilizzare gli animali per i propri divertimenti, dovrà pensare ad altro. E’ solo questione di tempo".

Proprio nel giugno scorso si era chiusa, per la cronaca, la querelle giudiziaria con il presidente degli animalisti italiani Walter Caporale, accusato di diffamazione da Comune e Consorzio tutela del Palio, per le sue dichiarazioni anche in questo caso durante una trasmissione de ’La Zanzara’, il 3 luglio 2020. Non luogo a procedere per la querela ritirata avendo Caporale presentato le sue scuse "a chi si è sentito moralmente offeso". Affermava tra l’altro "che mai paragonerei i cittadini e i sostenitori del Palio a dei soggetti infami e ignobili come lo sono gli stupratori e i pedofili".