I fantini diventano modelli "In passerella per beneficenza"

I fantini del Palio diventano modelli e sfilano per beneficenza. Mercoledì 12 luglio alla Fortezza Medicea, nel calendario del Siena Summer Festival (bastione San Domenico inizio ore 20,30) si svolgerà un evento sicuramente originale e che ha ben pochi paragoni: sarà una cena spettacolo a favore dell’Associazione Le Bollicine che prende il titolo di "Un fantino da sogno".

Saranno presenti e saranno protagonisti i fantini di oggi, compresi i big della Piazza del momento ed i giovani emergenti, e alcune glorie del passato. Ce ne parla l’organizzatore Teo De Bonis: "Dream Fashion un progetto nato a novembre da un’idea di Emanuela Vigni che dopo 20 anni mi ha di nuovo visto occuparmi di moda e di spettacolo. Sarà un vero e proprio concorso di eleganza dove i protagonisti delle carriere sfileranno con capi di abbigliamento e accessori di ditte senesi. Devo aggiungere che ho trovato tanta disponibilità e una buona dose di entusiasmo per questo inconsueto ruolo. Un’altra particolarità della serata – ci svela De Bonis - è che la giuria sarà composta di sole donne, giornaliste e fantine di ieri e di oggi, oltre che una rappresentante del Comune di Siena e del direttivo della Lilt, oltre ad alcune rappresentanti dell’imprenditoria femminile del territorio". L’idea della sfilata dei fantini nasce per caso "avevo pensato di chiedere a

Luigi Bruschelli e a Cianchino di far parte della giuria in una sfilata Mamma e figlia - racconta Teodosio De Bonis – passando con la macchina da Valiano

trovo Gigi a cavallo con il figlio Enrico, abbasso il finestrino e gli parlo di quell’idea. ’Ti devo chiamare per un evento di moda’, gli accenno, e Enrico

incalza ’babbo, che ti fanno fare il modello?’. Come spesso accade con le migliori idee, quello spunto casuale ha dato vita nella mia testa a questa

sfilata che coinvolgerà i fantini del Palio di oggi e di ieri".

Sarà quindi un modo particolare per vedere all’opera i protagonisti del Palio, pronti a mettersi in gioco per nobili finalità benefiche, nel segno di non prendersi sempre troppo sul serio e diventare all’occasione modelli che sfilano e indossano capi alla moda. Non mancheranno anche altri ospiti del mondo del Palio, esperti e appassionati. E forse ci saranno sorprese in positivo durante lo spettacolo e, chissà, per qualcuno potrebbe aprirsi anche una seconda carriera.

Massimo Biliorsi