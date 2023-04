I dubbi sull’identificazione "Da qui nasce il verdetto"

Vanno a stringere la mano al giudice Elena Pollini, alcuni avvocati dopo la sentenza. Prima dei commenti a caldo dove abbonda la soddisfazione e, al contempo, lo sguardo al futuro. Alle possibili ricadute di un pronunciamento di assoluzione, molto ampio al di là delle tre condanne. Fortemente perseguito nelle tante udienze necessarie per ascoltare testimoni, battagliare sull’identificazione dei contradaioli imputati, fare il braccio di ferro sulla difesa delle tradizioni che non sono risse da stadio.

"Tutti e dieci i nostri assistiti del Valdimontone, il collegio era composto anche da mio figlio Giulio, Cristiano Vecoli e Giulia Giannetti – spiega l’avvocato Fabio Pisillo – sono stati assolti. Servono naturalmente le motivazioni ma azzardo a dire che la ragione è molto chiara. L’argomento preliminare, ove il giudice l’avesse accolto, era sull’identificazione. Sono state portate foto ricavate dai frame dei video da paragonare con quelle dei documenti di identità degli indagati: il pm ha sostenuto che potesse valere come prova atipica che si ha quando un poliziotto, per esempio, vede qualcuno e poi lo riconosce nell’atto di un ipotetico reato. Invece il giudice ha seguito la nostra impostazione ritenendo che non si sia formata in quell’identificazione della polizia una prova atipica. Il giudice, abbiamo insistito, sulla base del confronto fra queste due foto è in grado di essere certa della corrispondenza? E quindi della condanna? Ha ritenuto che non si sia arrivati ad una prova certa sull’identificazione. Quidi le assoluzioni nascono, a mio avviso, da ciò. Ci ho sempre creduto molto. Dunque soddisfazione per l’esito ma cautela – conclude – prima di affermare che la sentenza potrà avere ripercussioni su altre vicende aperte". "Massima soddisfazione perché era il risultato nel quale speravamo – gli fa eco Giulio Pisillo –; un utile sforzosull’identificazione di ogni soggetto, alla luce della formula assolutoria".

"Sono curioso di leggere le motivazioni – esordisce l’avvocato Luigi De Mossi – perché, come sapete, erano state fatte osservazioni anche legate a concetti giuridici per quanto attiene la disponibilità a partecipare ad una tradizione assolutamente inconfutabile dei contradaioli, pur nell’ambito di comportamenti che non siano eccessivi. Credo che un aspetto fondamentale sia il fatto che le persone che hanno partecipato al fronteggiamento avevano la disponibilità dei loro diritti e che nessuno li ha forzati". Dopo aver spezzato una lancia per la procura – "Ha fatto il suo lavoro" –, frenando sul fatto che il verdetto sia decisivo per la tutela del Palio – "ha facoltà di impugnarlo anche se siamo ai limiti della prescrizione" –, spera "che la sentenza possa riecheggiare anche per il processo sui fatti del 2018 seppure l’istruttoria sia molto più articolata. Per adesso godiciamoci questo pronunciamento pur dispiaciuti per le condanne di cui vanno comprese le ragioni. Festeggiare? Credo che dovrebbero farlo le 17 Consorelle, qui si parlava di un’intera comunità. E anche il comportamento oggi delle rivali dimostra che nel Palio è una cosa, nella vita di tutti i giorni un’altra".

"Due condanne e tre assoluzioni: cercheremo di capire perché vista l’identica contestazione. Ancora più particolare la decisione poiché la Torre, che aveva scelto un’altra strada, ha ricevuto una condanna di primo grado, confermata in appello per i fronteggiamenti. Lette le motivazioni decideremo il da farsi", osserva l’avvocato degli ondaioli Alessandro Betti.

La.Valde.