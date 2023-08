I dubbi delle avversarie Lotto per ’tentare’ i fantini di punta oppure più livellato

di Laura Valdesi

SIENA

Un Palio con le punte che fanno sognare i popoli oppure bisognerà scendere un po’ di livello? E’ l’interrogativo che ha tenuto banco alle previsite del Ceppo. Soprattutto è il cuore degli incontri tra i capitani e fra questi e i fantini. Una cosa è certa: a condizionare le strategie sul lotto saranno le sei Contrade rivali: Chiocciola e Tartuca, Oca e Onda, Aquila e Pantera. A meno che l’elenco dei cavalli ammessi alle prove di notte, molti dei quali sicuramente con il serio impegno, e direttamente alla Tratta non cambino già le carte in tavola per i capitani. I nomi si conosceranno domani prima di pranzo, terminata la riunione alle 11 in Comune con veterinari e sindaco dove eserciteranno ancora una volta il potere consultivo di indicare eventuali nomi da togliere dalla lista in quanto non ritenuti utili per l’Assunta. Segnalazione che deve comunque ottenere l’avallo dei veterinari.

Il numero delle rivali consente di dettare legge. Bisogna vedere, però, se tutte seguiranno la stessa linea. Ossia di evitare le super punte – Violenta da Clodia in primis, ma anche Tale e quale più Remorex – per non dare vantaggi esagerati all’avversaria nel caso che uno di questi finisca nella stalla. La sensazione è che si concordi sul fatto che Violenta ad ora appare nettamente superiore anche agli altri due big. Tale e quale è sì in grande forma ma non si vede al canape dal 2019. Quanto al biondo Remorex è più in condizione di sempre tuttavia anche lui comincia ad avere 13 anni. Tutto vero ma il veterinario comunale Carlo Alberto Minniti ha detto a chiare note di aver trovato "al top i cavalli vittoriosi. In condizioni addittura migliori che a luglio". Violenta-Tale-Remorex sarebbe un tris da favola per l’Assunta. Forse troppo, secondo alcuni.

Se Violenta, nonostante l’allenatore Massimo Milani continui a ripetere che è battibile a seconda delle condizioni di Palio, appare troppo in alto come valore, la contestazione fatta per Remorex è che non si gestisce al canape. Si muove troppo. Diventerebbe per questo complicato fare con lui il Palio ’contro’ ma anche schizzare come un missile al pronti-via. Specie con la rivale (magari) di rincorsa. Ma se Violenta è troppo forte e il ’biondo’ che vince scosso poco gestibile per una Carriera ad alto tasso di rivali, allora come si fa a tenere dentro il lotto Tale e quale? Questi gli interrogativi.

Così entra in scena l’altra teoria: le tre punte fuori dai dieci formando un gruppo apparentemente più omogeneo quanto a valori. Dunque Zio Frac, Viso d’angelo, Anda e Bola (se arriverà fino in fondo), Abbasantesa, Ungaros, Reo confesso, magari Arestetulesu, con un tris d’inserimenti. Girano i nomi di Ares Elce, Zaminde e addirittura Urian che aveva fatto un bel giro alla Tratta a luglio. O magari altri mezzosangue che si guadagneranno il posto all’ultimo momento il 13 mattina. Un lotto che, sostiene il capitano del Drago Jacopo Gotti, tenderebbe a cristallizzare maggiormente le monte che la presenza delle punte invece smuoverebbe. Costringendo i fantini big ad andarle a cercare, magari anche in una delle rivali. Si torna lì, le avversarie. Vorranno giocare il tutto per tutto oppure evitare rischi troppo grossi? Strategie. Tutte rispettabilissime.