’I detestabili 8’ con il coraggio di candidarsi

Pino Di Blasio

The hateful eight, i detestabili otto, è il titolo di uno degli ultimi film di Quentin Tarantino. Per giorni è stato il claim di questa campagna elettorale, con troppe critiche nei confronti dei candidati che aspirano a diventare sindaco di Siena. Right or wrong, my country, giusti o sbagliati sono le otto persone che hanno avuto il coraggio di metterci la faccia, di cercare voti, di studiare dossier, di accollarsi problemi, di affaticarsi sul disegnare una loro visione di città. Uno degli otto sarà il futuro sindaco per cinque anni. Dovrà governare una città lacerata, divisa, un po’ troppo sfiduciata e astiosa, nonostante le sue grandi ricchezze. Gli altri sette avranno perso, assieme a partiti, liste civiche e cittadini, che li sostengono. E’ la democrazia, bellezza.