I desideri dei cittadini per migliorare

A Castelnuovo Berardenga abbiamo intervistato persone di due fasce di età diverse, iniziando dai ragazzi per sapere la loro opinione sul paese.

Cosa manca a Castelnuovo rispetto ad altri paesi?

"Si potrebbero aggiungere negozi per non spostarci troppo dal paese, una piscina comunale e un cinema per avere più intrattenimento".

Cosa ne pensi dell’attività sportiva che si svolge?

"Sarebbe utile realizzare spazi all’esterno attrezzati e accessibili a tutti dove potersi allenare liberamente e stare insieme agli amici".

Abbiamo rivolto poi le domande alle persone della fascia d’età meno giovane.

Nel suo paese c’è una particolare attenzione all’arte?

"A parer mio no. Sarebbe importante organizzare più eventi culturali adatti a tutte le età".

Come si potrebbe far tornare a socializzare i ragazzi?

"Si potrebbe tornare a celebrare le feste che c’erano prima, come per esempio le sfilate tra rioni e gli ’spruzzi d’estate’. Erano delle belle occasioni di incontro".

Per caso lei sa cosa sono le Smart city?

"Che cosa?! Non ho idea di che cosa possano essere".