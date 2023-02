I derubati devono farsi avanti Via al riconoscimento oggetti

L’autorità giudiziaria ha disposto l’immediata restituzione di tutta la refurtiva sequestrata dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi per la quale si è riusciti a risalire in modo certo ai legittimi proprietari. Ma ci sono ancora tanti oggetti in attesa di essere riconsegnati a chi ha subito la ‘visita’ dei due albanesi denunciati dai militari. L’Arma rivolge un appello ai cittadini della provincia di Siena che hanno subito furti nei loro appartamenti a contattare la compagnia di Poggibonsi per l’eventuale riconoscimento della refurtiva. "A prescindere dalla adesione all’invito- rende noto il comando provinciale- nei prossimi giorni i militari dell’Arma continueranno a contattare d’iniziativa le vittime per effettuare i riconoscimenti e poter avviare la restituzione di tutta la refurtiva ai legittimi proprietari". La sensazione è che siano diverse le famiglie che si faranno vive con i carabinieri per rientrare in possesso dei loro oggetti. Quattro o cinque hanno già chiamato la compagnia dei carabinieri di Poggibonsi dicendo di avere subito dei furti negli scorsi mesi. Famiglie della Valdelsa a cui i malviventi hanno portato via un po’ di tutto, gioielli compresi. Ma i gioielli e i contanti rubati nelle case i due albanesi denunciati li hanno già fatti sparire. Le persone che intendono contattare i carabinieri della compagnia valdelsana possono telefonare al numero 0577998600 oppure recarsi direttamente alla sede della comando di Poggibonsi, in via Galvani.

Marco Brogi