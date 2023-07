I dati penalizzano giovani e donne "La zavorra del calo delle nascite"

"I dati apparentemente positivi su occupazione e disoccupazione sono condizionati dal problema della struttura demografica – ha sottolineato Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps -. L’andamento non è positivo, la speranza di vita a Siena è molto alta, il tasso di natalità risulta essere più alto rispetto a quello regionale ma più basso rispetto a quello nazionale, a sua volta tra i più bassi in assoluto nei cosiddetti paesi sviluppati. Il trend iniziato nel 2015 sembra poter portare nel futuro ad un’ulteriore decrescita nelle nascite. La percentuale di stranieri residenti è in linea con quella toscana, mentre gli studenti stranieri crescono sempre più, un elemento positivo che va gestito anche per fronteggiare la situazione demografica. Siena è superiore nella qualità dell’istruzione, ma nonostante questo i giovani istruiti a Siena non rimangono a lavorare nel territorio, mentre l’attività culturale non crea occupazione e reddito come potrebbe. Il problema demografico e il tasso di inattività giovanile mostrano una provincia in ritardo rispetto ad altre aree del Paese".

"Il livello di parità di genere in Italia è vicino a quello dell’est Europa – ha aggiunto la professoressa Francesca Gagliardi -. Nonostante una speranza di vita maggiore rispetto agli uomini e un livello di istruzione mediamente più alto, con un numero maggiore di iscrizioni all’Università e risultati accademici migliori, sussistono vistose differenze nel mondo del lavoro. A Siena la partecipazione generale alla forza lavoro è superiore a quella toscana e nazionale, ma la distanza tra donne e uomini rimane invariata. Il tasso di mancata partecipazione al lavoro è sempre a sfavore delle donne, e Siena è nella parte alta della classifica: in Italia la differenza è di 6,5 punti percentuali, in Toscana di 5,7, a Siena 9,8. Se zoommiamo su quella giovanile la situazione non cambia, anzi: aumenta con un gap di 10,6%. Le donne in provincia vengono retribuite per 5,6 giornate in meno all’anno, mentre la retribuzione media annuale non vede grandi differenze territoriali, con un gap salariale tra uomini e donne attorno agli 8mila euro".

A.T.