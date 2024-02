I cuori giallorossi non dimenticano. Tribuna del Lotti dedicata a Vettori

Intitolare a Uliano Vettori la tribuna dello stadio Stefano Lotti. Un’idea emersa all’interno degli ambienti giallorossi già nei giorni successivi alla scomparsa del popolare ‘Uve’, il 25 febbraio 2023. Giusto tributo a una figura indissolubilmente legata ai colori per i suoi trascorsi da calciatore, allenatore, dirigente. Adesso la società guidata da Giuseppe Vellini è orientata a muoversi concretamente in tale direzione:

"Abbiamo formulato la richiesta all’amministrazione comunale – spiega il direttore generale della Us Poggibonsi, Giacomo Guidi – e contiamo quindi di organizzare appena possibile un momento inaugurale. Ho avuto modo di rimarcare anche con la famiglia il pensiero: Uliano sarà sempre ricordato per quello che ha saputo dare per la crescita e lo sviluppo del calcio a Poggibonsi. Crediamo di interpretare i sentimenti non solo degli sportivi e dei sostenitori, ma della città". Il nome di Uliano Vettori per la tribuna, unito all’impianto di gioco dedicato 35 anni or sono a Stefano Lotti: sembra una maniera per consentire al maestro e all’allievo di tenersi per mano nel loro cammino al fianco dei Leoni. Vettori del resto iniziò da adolescente il percorso da atleta del Poggibonsi. Lui, sangimignanese della classe 1936, esordì nel campionato di Promozione già nel 1952. Il suo ingresso tra i grandi sorprese un po’ tutti, perfino gli stessi addetti ai lavori dell’epoca, che avevano sistemato per abitudine tra gli indumenti della juniores le scarpette del ragazzino Uliano. ‘Salvato’ nell’occasione da un compagno di squadra più esperto, il futuro attore Novello Novelli, in possesso di due paia e pronto ad andare incontro al debuttante che si era trovato in emergenza. Cominciò da lì per Vettori il lungo itinerario con il Poggibonsi attraverso i decenni: giocatore a più riprese e in seguito, all’alba degli anni Settanta dopo le esperienze al timone della Colligiana, l’approdo per un quadriennio sulla panchina di viale Marconi, riconquistata durante la presidenza di Alberto Secchi nel 1986 per una fase di emozioni collettive che forse ha pochi simili nella ormai quasi centenaria storia del sodalizio. Un’impronta che troverà, secondo gli intenti della dirigenza di oggi, il legittimo riconoscimento. Attraverso un progetto per la memoria capace di legarsi in qualche misura anche al murales di Stefano Lotti, realizzato otto mesi or sono in via Vallepiatta a Poggibonsi.

Paolo Bartalini