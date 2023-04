I corsi d’acqua e la tutela della biodiversità La Bonifica si affida alle tre università

Tagliare la vegetazione lungo i corsi d’acqua? Taglio raso o selettivo? Sono alcune delle domande alle quali hanno provato a rispondere gli esperti delle università toscane nel convegno organizzato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. ’Verso una corretta gestione dall’ambiente ripariale tra rischio idraulico e tutela della biodiversità’ era il tema della giornata: il professor Federico Preti dell’Università di Firenze ha parlato di come "quantificare gli effetti della manutenzione gentile. Dobbiamo tagliare quando solo c’è rischio idraulico". Claudia Angiolini e Leopoldo De Simone dell’Università di Siena, hanno invece riflettuto su "influenza di fattori ambientali, disturbo e specie aliene sulla vegetazione ripariale. Lo studio ha riguardato la situazione della vegetazione nel torrente Arbia. Abbiamo in corso un esperimento sul fiume Ombrone - la prossima tappa - per capire quanto i diversi tipi di taglio impattano sulla vegetazione". Ha invece parlato di ’mammiferi semifossori sugli argini fluviali’: Francesca Coppola, dell’Università di Pisa: "Tagli frequenti, mantenere una vegetazione più rada possibile, sono fondamentali per limitarne la presenza".