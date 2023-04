I conti in tasca ai candidati Ecco quanto spenderanno In testa Fabio e Castagnini

di Orlando Pacchiani

È un atto formale, d’accordo, e i conti veri andrebbero fatti alla fine. Però la presentazione del preventivo delle spese elettorali è comunque un obbligo di legge (disposto dalle legge 81 del 1993 e ribadito da una sentenza del Consiglio di Stato) ed è pubblicato all’albo pretorio, quindi a tutti gli effetti va considerato un documento ufficiale. Ed allora ecco intanto la graduatoria delle spese complessive per ognuna delle otto candidature a sindaco, suddivisa per le liste della coalizione. In quest’ultimo caso, c’è chi ha ripartito le spese che riguardano direttamente la candidatura a sindaco (per esempio il programma o i manifesti murari) a singole forze e chi le ha suddivise in più parti, ma la sostanza finale non cambia.

Il preventivo più alto è quello di Nicoletta Fabio, con 36.464 euro così divisi: Nicoletta Fabio sindaco 20mila, Fratelli d’Italia 10mila, Lega 5mila, Forza Italia-Udc-Nuovo Psi 750, Movimento Civico Senese 714.

Al secondo posto Massimo Castagnini con 32.280 euro di spese preventivate: Castagnini sindaco 10.500 euro, Lista De Mossi 9.900, Destinazione Terzo Polo 8.680, Siamo Siena 3.200. Segue a quota 29mila euro Anna Ferreti: 24.500 del Pd, 2500 Con Anna Ferretti sindaca, 2mila Iep.

Completa il quadro dei candidati di coalizione Fabio Pacciani, le cui sette liste dichiarano in totale una spesa di 25.433,28 euro: In Campo 8.500, Sì - Patto dei cittadini 5.150, Siena sostenibile 2.933,28, Sena Civitas 2.750, Per Siena 2.100, Civici in Comune 2mila, Riscrivere Siena 2mila.

Quindi seguono nella classifica delle spese i quattro candidati che corrono in solitario, con rilevanti differenze. Emanuele Montomoli sindaco dichiara una spesa di 20.900 euro, Roberto Bozzi sindaco Siena in azione di 4.900 euro, il Movimento 5 Stelle (candidata Elena Boldrini) di 1.900 euro, Siena popolare (candidato Alessandro Bisogni) di mille euro.

Ed è proprio quest’ultima forza, quella che prevede di spendere meno di tutti, che ha innescato la polemica politica, parlando di "cifre fuori dalla realtà per le necessità di una città delle dimensioni di Siena e anche eticamente poco sostenibili, visti i tempi di crisi. La politica quella vera, al servizio dei cittadini, necessita di ascolto, confronto, idee e progetti. Non ha bisogno di politicanti che sperperano soldi per accaparrarsi una poltrona", afferma Bisogni.

Di certo la campagna è molto intensa, tra iniziative di varia natura, manifesti murari che si intensificheranno negli ultimi giorni prima del voto, un’incessante campagna social, altre forme di propaganda tradizionali come i volantinaggi. Poi, per i primi due, ci sarà anche il supplemento dei quindici giorni prima del ballottaggio.