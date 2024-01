I conti in rosso della sanità: "I piani per il personale studiati da Asl e aziende"

"Per quanto riguarda l’Asl Sud Est, c’è stato un incremento di personale sanitario per fronteggiare la pandemia che ha puntato su assunzioni a tempo indeterminato, nella logica di utilizzare parte dei neoassunti per fronteggiare con personale già formato il turnover". La direttrice amministrativa di Asl Sud Est, Antonella Valeri, interviene sul piano della Regione che, per recuperare i conti in rosso della sanità, chiede alle Aziende toscane di prevedere una nuova riduzione degli organici. In base a quanto rivelato dall’assessorato alle aziende si tratterebbe di un taglio di centinaia di professionisti tra medici, infermieri, operatori sanitari e amministrativi, per risparmiare milioni.

"Tutte le aziende sanitarie, assieme alla Regione – dice Valeri -, stanno predisponendo i piani del fabbisogno di personale per il prossimo triennio, che rappresenteranno il quadro generale in cui avverranno le assunzioni di personale alla luce delle cessazioni e delle esigenze sanitarie. Programmazione che assume grande importanza per la necessità di conciliare le esigenze dei servizi con i vincoli normativi sulla spesa del personale, obiettivo che richiede di valorizzare l’investimento in assunzioni nel periodo pandemico con la riorganizzazione in corso della sanità, sempre più orientata all’assistenza territoriale, molto più vicina e di semplice accesso per i cittadini".

Si parla di riorganizzazione del personale, all’insegna della sostenibilità economica della sanità pubblica: "Con il piano dei fabbisogni di personale per il 2023 e con i successivi – sottolinea la direttrice amministrativa - l’Azienda sta cercando di accompagnare al meglio il percorso di ritorno a una situazione che sia di normalità, ma anche di sviluppo dei servizi sanitari. Il Piano delle assunzioni 2023 era stato impostato prioritariamente per rendere disponibili le professionalità maggiormente richieste dalla riorganizzazione dei servizi e ottimizzare l’impiego di tutte le risorse disponibili. Stessa strategia sarà adottata per il Piano 2024, per il quale si può prevedere un saldo tra assunzioni e cessazioni molto più vicino al pareggio, grazie sia ai risultati già conseguiti che a ulteriori investimenti regionali destinati alla crescita della sanità territoriale. Come sottolineato dall’assessore Bezzini, il tutto avviene in un contesto di norme e vincoli nazionali che la Regione non ha mai mancato di sottolineare quanto siano penalizzanti per i sistemi sanitari a forte impronta pubblica come quello toscano. Per questo è stata fatta la richiesta di maggiori risorse per il Fondo sanitario nazionale e l’eliminazione o rimodulazione dei tetti alla spesa del personale".

Paola Tomassoni