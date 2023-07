I conti in banca Per le famiglie senesi -3,1%

I salvadanai delle famiglie italiane si stanno svuotando, Siena non fa eccezione. Sono i dati di Bankitalia e la classifica del Sole24Ore a fotografare la situazione, 25 miliardi di euro della liquidità depositata sui conti bancari erosi nel primo quadrimestre 2023. Un calo di circa 30 miliardi di euro nei conti degli italiani rispetto al 2022, con la media nazionale che si attesta a -2,6%. E se a nord ovest le percentuali sono altissime, oscillanti tra i -5 e i -9 punti percentuali, anche la Siena segna livelli superiori alla media. Con 21.558 euro di giacenze medie, sono il 3,1% in meno le somme depositate in banca dalle famiglie senesi. Un dato superiore alla media del Centro Italia, dove la contrazione è più sottile (-1,69%), e che fa riflettere alla luce delle statistiche economiche regionali, con il calo dei depositi sia in aumento nelle aree più ricche. Sulle tasche dei senesi hanno pesato l’aumento dell’inflazione e la crisi Ucraina, ma anche le nuove strategie di investimento per la crescita dei tassi d’interesse. Sono cambiate le carte per gli italiani che investono sempre i loro risparmi nei conti bancari. Sono i primi allarmi di un rischio impoverimento per le famiglie, le ricchezze accumulate vengono gradualmente spese e conseguenze come l’impennata dei prezzi, un potere d’acquisto in discesa e prestiti sempre più onerosi. E anche se le fuoriuscite dai correnti sono controbilanciate dalle somme versate nei conti deposito, sembra essersi arrestato il trend decennale di accumulo di liquidità, mentre aumenta l’interesse delle famiglie sui mercati obbligazionari.