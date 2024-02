"I conti del Policlinico in ordine. Ricavi e costi a quota 320 milioni"

Il direttore generale Antonio Barretta è tornato ad affidarsi a Maria Silvia Mancini per i conti dell’Azienda ospedaliera, confermandola per il prossimo triennio come direttrice amministrativa. "L’AouSenese annualmente ha ricavi di esercizio pari a circa 320milioni, che non dipendono del tutto dai volumi di attività realizzati, perché si tratta di un valore definito dalla Regione Toscana che stabilisce come ripartire le risorse tra le aziende sanitarie - la direttrice ripercorre così risorse e spese –. I costi di esercizio sono circa 320milioni con voci principali quelle per il personale, circa 135milioni, e per farmaci e dispositivi medici, circa 70 milioni. Poiché i ricavi sono dati e indipendenti dai volumi di attività, lo sforzo da fare è usare al meglio i fattori della produzione".

Quale la sua soddisfazione maggiore?

"Il grande impegno profuso per migliorare l’umanizzazione e l’accoglienza. In particolare l’attivazione, a fine 2023, del servizio di carrozzine elettriche dedicato a pazienti con problemi di deambulazione, per rendere ancora più accessibile il nostro ospedale. Abbiamo attivato anche un sistema di orientamento per persone cieche e ipovedenti, con il sistema LetItSmart e potenziato i servizi accoglienza centrale e del Pronto Soccorso; riattivato la discharge room per i pazienti in dimissione e rinnovato le sale di attesa del Pronto Soccorso, e stiamo continuando a investire nelle attività di accoglienza, con il volontariato".

Quale invece la difficoltà?

"Nell’ultimo triennio, il costante sforzo è stato quello di contrastare da un lato il Covid e, dall’altro, portare avanti le attività ordinarie dell’ospedale, impegno che ha richiesto un costante adeguamento organizzativo che ha coinvolto il personale tecnico e amministrativo a supporto della componente sanitaria. Nel 2021, anno in cui il Covid ha colpito fortemente, siamo riusciti ad avere ottimi livelli di perfomance: il report di Agenas indica l’Aou Senese tra i primi migliori 9 ospedali pubblici italiani e miglior Aou con meno di 700 posti letto".

Le risorse per la sanità sono sufficienti a soddisfare la domanda di servizi attuale?

"La Toscana, insieme ad Emilia-Romagna e Veneto è sul podio per la qualità del sistema sanitario. E’ chiaro che la qualità ha un costo e l’auspicio è che il Fondo Sanitario Nazionale sia adeguato alle esigenze. Se le risorse rimangono costanti e non crescono allineate con gli aumenti dei costi, risulta difficile mantenere gli standard di qualità garantiti anche come azienda".

Come sta economicamente parlando l’ospedale?

"L’Aou senese è sempre stata gestita in maniera oculata e si evince dal bilancio. È però necessario rispondere agli incrementi salariali e all’aumento dei costi degli altri fattori produttivi, usando al meglio le risorse. Ma c’è un limite oltre il quale non si può andare e, per questo, è importante che il prima possibile ci siano maggiori risorse disponibili".

La spesa maggiore resta il personale?

"Ovviamente più aumentano i servizi e le prestazioni e più è necessario il personale. L’AOU Senese negli ultimi anni ha costantemente aumentato i propri servizi; con il vincolo di costo del personale fissato dalla norma nazionale ciò non potrà essere fatto ancora a lungo".

A quale settore vorrebbe dedicare maggiori risorse?

"Senz’altro ai professionisti, il motore della sanità. Abbiamo approvato il Piano per il Benessere Organizzativo; con i sindacati abbiamo sottoscritto accordi importanti, per la dirigenza abbiamo adottato il regolamento per la graduazione degli incarichi di posizione e il nuovo regolamento delle guardie e della pronta disponibilità; per il personale del comparto abbiamo sottoscritto il nuovo regolamento per gli incarichi di funzione sulla base dell’ultimo contratto di categoria e conferito gli incarichi del nuovo organigramma aziendale. Inoltre per il comparto è stato sottoscritto l’accordo per il conferimento delle differenziali economici di professionalità, ovvero incrementi stabili del trattamento economico del personale".

Paola Tomassoni