I ’Concerti del Lunedì’ Il ’Franci’ torna sul palco in Sala Rosa

La musica del Franci torna nella Sala Rosa dell’Università di Siena in occasione del nuovo appuntamento con i ‘Concerti del Lunedì’. L’evento, in programma domani alle 18.30, avrà come protagonisti due giovani allievi del Conservatorio della classe di musica da camera di Margherita Di Giovanni. I musicisti si esibiranno sulle note di J. S. Bach, F. Schubert e B. Bartòk. L’evento, che si terrà in Piazzetta Silvio Gigli, è a ingresso gratuito. I giovani talenti del Franci sul palco sono Fabiana Magliano, della classe di flauto del Maestro Luciano Tristaino, e Leonardo Balzoni, della classe di chitarra del Maestro Marco Del Greco.