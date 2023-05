I commenti I segretari provinciali giocano già la sfida finale FdI-Pd

Dietro il risultato elettorale del primo turno ci sono sicuramente tre strateghi. Per il centrodestra il parlamentare Francesco Michelotti, FdI, è considerato l’artefice della candidatura di Nicoletta Fabio: "Non ho mai avuto dubbi – sottolinea –, neanche quando Nicoletta la prima volta ci disse di ’no’. Siamo andati avanti convinti su una persona che è la sintesi ottimale della coalizione, perché rappresenta i valori del centrodestra, andando oltre il centrodestra. E’ infatti un profilo che guarda al futuro e che porta avanti i valori di Siena contrapponendosi all’usato sicuro e torbido di Anna Ferretti".

Michelotti apre poi una riflessione: "E’ un errore contrapporre i partiti al civismo, perché tutti si punta al bene comune, stando in mezzo alle persone, ascoltandone i problemi e fornendo le soluzioni. Insomma, è un errore considerare la politica come negativa. Noi non abbiamo pregiudizi verso il civismo sano, forte e addentellato nella città, infatti Pacciani ha costruito qualcosa di grande".

E sul ballottaggio: "Nicoletta si rivolgerà a tutti i senesi, facendo la sua proposta politica, quindi – è la conclusione – si personalizzerà ancora di più l’idea di rinnovamento e concretezza contro un possibile ritorno di Siena a un passato remoto, che mi fa anche un po’ paura".

Per Francesco Valenti, segretario provinciale del Partito democratico, il risultato è importante: "I partiti dimostrano di avere una rappresentanza reale. Il civismo ha fatto una campagna elettorale lunga, anche costosa è forse si aspettava risultati diversi". Cosa succederà ora in vista del ballottaggio? "Più che ai campi politici, ci rivolgeremo a tutti i cittadini e le cittadine di Siena perché venga riconosciuta la bontà della nostra proposta".

Insieme a lui, di fronte al comitato elettorale di Anna Ferretti in Calzoleria, ci sono il senatore Silvio Franceschelli, il segretario comunale Massimo Roncucci, il presidente della Provincia David Bussagli e tanti militanti e candidati del Pd e delle liste collegate, a partire da Ernesto Campanini capolista di Indipendenti e progressisti.

Sul fronte civico, Pierluigi Piccini di Per Siena analizza il dato della sconfitta. "Abbiamo cercato di far passare un’idea civica che fosse uno strumento politico – afferma Piccini –, lontana dal ruolo interpretato dalle liste civetta a supporto dei partiti. Alla fine ha prevalso un voto ideologico, più che la volontà di confrontarsi sui problemi reali e le contraddizioni del territorio. Molti temi non sono stati affrontati, ma si riaffacceranno nelle prossime settimane".

Come esempio, aggiunge Piccini, "basta osservare la campagna elettorale di Nicoletta Fabio, tutta appiattita su ministri e sottosegretari, o quella di Anna Ferretti che ha fatto venire per due volte la segretaria nazionale del Pd. E di contenuti reali per la città non si è parlato, portando lo scontro tutto sulla dinamica destra-sinistra".

Il percorso del Polo Civico era partito in largo anticipo. "Abbiamo fatto un grande lavoro – afferma Pacciani – tenendo ferma la nostra posizione di non coinvolgere i partiti. Poi la vittoria del centrodestra alle politiche da una parte, la nuova segretaria del Pd dall’altra hanno trascinato le dinamiche dello scontro ideologico. Uno scenario nel quale le liste civiche inevitabilmente sono in difficoltà".

Cristina Belvedere

Orlando Pacchiani